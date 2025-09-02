Más de 20 líderes mundiales observarán el megadesfile militar en China

Beijing, 2 Sep (Sputnik).- Más de 20 líderes mundiales asistirán al gran desfile militar que se realizará este 3 de septiembre en Pekín con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945) y la victoria global sobre el fascismo.
El megadesfile tendrá lugar en la plaza de Tiananmén y comenzará a las 9:00 de la hora local (1:00 GMT).
Al principio del evento, el presidente de China, Xi Jinping, pronunciará un discurso, tras lo cual empezará el desfile.
Qué se mostrará en el desfile
En el desfile se exhibirá una amplia gama de armas y equipos militares, algunos de los cuales se presentarán por primera vez, anunció previamente Wu Zeke, director adjunto de la Oficina del Grupo Dirigente del desfile militar. De acuerdo con sus palabras, el evento mostrará los avances del Ejército chino en materia de modernización y mejora de la preparación para el combate.
Varias armas estratégicas con base en tierra, mar y aire, así como las armas hipersónicas de China, también se mostrarán en el desfile, que durará unos 70 minutos y contará con la participación de 45 unidades militares.
Asimismo, se exhibirán aviones de combate, bombarderos y tanques avanzados, entre otro equipamiento. Se estima que durante el acontecimiento podrán verse más de 100 armas y equipos militares.
Qué líderes mundiales asistirán
Numerosos líderes mundiales tomarán parte en el acontecimiento:
el presidente de Rusia, Vladímir Putin
el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un
el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian
el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif
el presidente de Kazajistán, Kasym-Yomart Tokáyev
el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev
el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón
el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhapárov
el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov
el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko
el presidente de Azerbaiyán, Iljam Alíev
el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián
el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic
el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico
el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
el rey de Camboya, Norodom Sihamoní
el presidente de Vietnam, Luong Cuong
el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith
el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh
el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli
el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu
el presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso
el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa
el presidente en funciones de Myanmar, Min Aung Hlaing