Más de 20 líderes mundiales observarán el megadesfile militar en China

Beijing, 2 Sep (Sputnik).- Más de 20 líderes mundiales asistirán al gran desfile militar que se realizará este 3 de septiembre en Pekín con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945) y la victoria global sobre el fascismo.

El megadesfile tendrá lugar en la plaza de Tiananmén y comenzará a las 9:00 de la hora local (1:00 GMT).

Al principio del evento, el presidente de China, Xi Jinping, pronunciará un discurso, tras lo cual empezará el desfile.

Qué se mostrará en el desfile

En el desfile se exhibirá una amplia gama de armas y equipos militares, algunos de los cuales se presentarán por primera vez, anunció previamente Wu Zeke, director adjunto de la Oficina del Grupo Dirigente del desfile militar. De acuerdo con sus palabras, el evento mostrará los avances del Ejército chino en materia de modernización y mejora de la preparación para el combate.

Varias armas estratégicas con base en tierra, mar y aire, así como las armas hipersónicas de China, también se mostrarán en el desfile, que durará unos 70 minutos y contará con la participación de 45 unidades militares.

Asimismo, se exhibirán aviones de combate, bombarderos y tanques avanzados, entre otro equipamiento. Se estima que durante el acontecimiento podrán verse más de 100 armas y equipos militares.

Qué líderes mundiales asistirán

Numerosos líderes mundiales tomarán parte en el acontecimiento:

el presidente de Rusia, Vladímir Putin

el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un

el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian

el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

el presidente de Kazajistán, Kasym-Yomart Tokáyev

el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev

el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón

el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhapárov

el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov

el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko

el presidente de Azerbaiyán, Iljam Alíev

el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián

el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic

el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico

el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

el rey de Camboya, Norodom Sihamoní

el presidente de Vietnam, Luong Cuong

el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith

el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh

el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli

el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu

el presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso

el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa

el presidente en funciones de Myanmar, Min Aung Hlaing