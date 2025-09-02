Moscú destaca interés de EEUU en tecnologías rusas para trabajar en el Ártico

Vladivostok (Rusia), 3 sep (Sputnik).- Estados Unidos muestra interés considerable en las tecnologías únicas de Rusia para trabajar en el Ártico, declaró en una entrevista con Sputnik al margen del Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés) la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

«La experiencia de Rusia en la exploración del Ártico es rica, duradera y exitosa. Por supuesto, no es sorprendente que la parte estadounidense muestre un interés notable en las tecnologías únicas rusas para trabajar en la región. Pero, por supuesto, esta cooperación requiere una atmósfera adecuada», dijo la vocera.

Agregó que la interacción entre Rusia y EEUU en la zona ártica puede ocupar un lugar importante en la agenda bilateral, ante todo por la proximidad natural en la región y la convergencia de los intereses económicos de los dos países.

«Una de las áreas más prometedoras es la explotación conjunta de recursos minerales, porque el Ártico es un almacén de valiosos minerales, metales y recursos energéticos», señaló Zajárova.

También, prosiguió, hay potencial para un diálogo sobre la protección del medio ambiente.

La décima edición del EEF se llevará a cabo en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre de 2025 bajo el lema «Lejano Oriente: cooperación en aras de la paz y la prosperidad». La Agencia RIA Novosti es socio informativo general del evento. (Sputnik)