Moscú, 3 sep (Sputnik).- Moscú espera de sus socios en el Sur Global y Oriente declaraciones de apoyo al diálogo ruso-estadounidense sobre Ucrania, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en un artículo para el diario indonesio Kompas.

«Acogemos con satisfacción todas las iniciativas constructivas, incluidas las de nuestros socios en el Sur Global y Oriente. Esto se aplica a las ideas expresadas por el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en el verano de 2023, a las propuestas de países africanos, así como a las actividades del Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania formado por iniciativa de China y Brasil en Nueva York. Por supuesto, ahora esperaríamos de nuestros amigos declaraciones en apoyo al diálogo ruso-estadounidense sobre Ucrania», señaló el canciller ruso.

Lavrov también recordó los esfuerzos de Washington en torno a la cuestión ucraniana.

«Recientemente, la administración estadounidense encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado activas gestiones diplomáticas en el contexto ucraniano. El 15 de agosto, los presidentes de Rusia y EEUU mantuvieron una conversación muy útil sobre Ucrania y otras cuestiones en Alaska, y celebraron varias conversaciones telefónicas sustanciales», constató el diplomático.

El pasado 15 de agosto, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense debatieron en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska, las vías para resolver el conflicto ucraniano. Los dos líderes calificaron el encuentro de positivo. Putin afirmó que es posible lograr la conclusión del conflicto y destacó el interés de Rusia en un acuerdo de carácter duradero.

Trump, por su parte, declaró haber acordado «muchos puntos» con Putin, aunque reconoció que aún existen temas sin acuerdo. (Sputnik)