Mueren dos nicaragüenses atrapados en mina ilegal de Crucitas

San José, 2 Sep (Elpaís.cr).- Autoridades costarricenses confirmaron este martes la muerte de dos jóvenes nicaragüenses tras el derrumbe de un túnel en el yacimiento aurífero de Crucitas, en Cutris de San Carlos, zona fronteriza con Nicaragua.

Las víctimas, de 20 y 24 años de edad, quedaron atrapadas a unos 30 metros de profundidad en un pasadizo colapsado, utilizado de manera ilegal para la extracción de oro. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos eran presuntamente familiares y formaban parte de un grupo de mineros informales, algunos de los cuales lograron ser rescatados con vida.

El accidente fue reportado a las 7:30 a.m., lo que activó la movilización de cuerpos de emergencia. A pesar de que unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la zona desde pasadas las 9:00 a.m., la operación se tornó compleja por la inestabilidad del terreno, las condiciones de seguridad y la ubicación del sitio, conocido como Cerro Fortuna.

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, detalló que en el operativo participaron equipos especializados en rescate en cavernas, espacios confinados y zonas de difícil acceso. Tras varias horas de trabajo, los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados entre los escombros.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, lamentó el hecho y llamó a las autoridades a adoptar medidas más firmes para atender esta problemática que persiste en Crucitas, donde grupos de personas ingresan de manera irregular para extraer oro en condiciones de alto riesgo.

La mina de Crucitas, clausurada desde 2010, se ha convertido en un foco de minería ilegal transfronteriza.

Este tipo de actividad no solo pone en peligro la vida de quienes participan en ella, sino que también provoca graves impactos ambientales y de seguridad en la región norte del país.