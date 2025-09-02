Netanyahu declara «fase decisiva» de guerra en Gaza y reservistas protestan por nueva ofensiva

Jerusalén, 2 sep (Xinhua) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo hoy por la noche que Israel está entrando en «la fase decisiva» de la guerra en Gaza, tratando de obtener el apoyo de los reservistas y de contrarrestar los informes sobre la baja participación en la última convocatoria.

En una declaración por video, Netanyahu se dirigió a los soldados de manera directa: «Quiero fortalecerlos y expresar mi profundo aprecio», dijo, y agregó que la campaña militar ha impulsado a Israel «hacia una victoria aplastante».

Por la mañana, Israel convocó a cerca de 40.000 reservistas, la convocatoria individual más numerosa desde que comenzó la guerra hace dos años, como parte de su plan para capturar la Ciudad de Gaza, una medida aprobada por el gabinete de Netanyahu a pesar de las advertencias internacionales.

Pero, según informes, la participación resultó menor de lo que se esperaba, informó la televisión estatal Kan TV, la cual mencionó el estrés y la carga de repetidas rondas de servicio.

La decisión del gabinete también generó disensos en el país. Más de 350 reservistas anunciaron hoy en una carta que se negarían a servir si se les ordenaba dirigirse a Gaza.

En una conferencia de prensa en Tel Aviv, los reservistas describieron la decisión del Gobierno como temeraria y prometieron no participar. Ron Feiner, un reservista y miembro del grupo antibélico Standing Together, describió la operación como «descaradamente ilegal» y advirtió que podría poner en peligro a rehenes, soldados y civiles por igual. «Este es un paso político, cínico y peligroso que tiene la intención de servir a la minoría extremista más que a la seguridad de los ciudadanos de Israel», dijo.

Feiner señaló que los miembros de alto rango del aparato de seguridad de Israel también se han mostrado en contra de la operación y han citado el peligro que esta representa para los 50 rehenes que aún se encuentran en Gaza, de los cuales Israel considera que 20 siguen vivos.

Por otra parte, el ejército continúa con sus ataques por todo el enclave palestino y se prepara para la nueva ofensiva contra el centro urbano más grande del territorio.

Las autoridades sanitarias del territorio informaron hoy martes que al menos 76 personas murieron y 281 resultaron heridas por ataques y disparos israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de muertos a 63.633. Los hospitales registraron además 13 fallecimientos por hambre y desnutrición, incluyendo tres niños, con lo que el número total de muertos por hambre se eleva a 361, de los cuales 130 son niños.

Avichai Adraee, vocero militar israelí exhortó a los civiles de toda la Franja de Gaza a dirigirse a la zona de Al-Mawasi «antes de la expansión de los combates hacia la Ciudad de Gaza».

«Por su seguridad, advertimos que acercarse a las zonas de combate o regresar a ellas o a zonas en las que estén operando las Fuerzas de Defensa de Israel los expone al peligro», dijo Adraee en la red social X.

En una declaración frente a la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, familiares de los rehenes exhortaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a presionar tanto a Israel como a Hamas para que lleguen a un acuerdo para detener la guerra y liberar a los cautivos.

«Es difícil digerir la noticia de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió prolongar la guerra en lugar de lograr un acuerdo que podría haber devuelto los rehenes a casa», dijo Ruby Chen, cuyo hijo, Itay, murió en Gaza y cuyo cuerpo aún se encuentra ahí.

Las negociaciones entre Israel y Hamas se encuentran estancadas desde mediados de agosto, pues Israel aún no responde a una propuesta de los mediadores de Qatar y Egipto que Hamas aceptó hace cerca de dos semanas.