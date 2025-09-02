OIEA halla trazas de uranio en una instalación del este de Siria bombardeada en 2007 por Israel

Viena, 2 Sep. (EUROPA PRESS) – El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado que sus inspectores hallaron trazas de uranio en un edificio situado en la provincia siria de Deir Ezzor (este) bombardeado en 2007 por el Ejército de Israel y en torno al cual existían dudas sobre la posibilidad de que acogiera un reactor nuclear no declarado al organismo por parte del régimen de Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Un portavoz del organismo ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que estas conclusiones están incluidas en un informe presentado el lunes por el director general del OIEA, Rafael Grossi, a la Junta de Gobernadores de la agencia a raíz del «nuevo compromiso» pactado en marzo de 2024 con Damasco, lo que llevó a «un proceso de clarificación de los asuntos pendientes sobre salvaguardas relacionados con actividades nucleares pasadas».

Así, ha afirmado que inspectores de la agencia tomaron entre junio y octubre de 2024 muestras ambientales en tres ubicaciones «supuestamente relacionadas en el plano funcional» con las instalaciones en Deir Ezzor, sobre las que la agencia ya alertó en un informe en 2011 que «muy probablemente» hubiera un reactor nuclear no declarado que fue destruido por Israel en el citado bombardeo en el marco de la conocida como operación ‘Huerto’.

En este sentido, ha manifestado que durante una reunión celebrada en junio de este año en Damasco entre Grossi y el nuevo presidente de transición y líder de HTS, Ahmed al Shara, Siria «acordó cooperar con la agencia, con total transparencia, a la hora de abordar las actividades nucleares pasadas» en el país, por lo que el jefe del OIEA reclamó «asistencia» al organismo para «regresar a las instalaciones en Deir Ezzor durante los próximos meses para nuevos análisis, acceder a documentación relevante y hablar con los implicados en las actividades nucleares pasadas».

«Ese mismo día, la agencia entregó a Siria los resultados de los análisis de las muestras ambientales tomadas en las tres ubicaciones visitadas en 2024», ha especificado en sus declaraciones, en las que ha detallado que «los análisis revelaron un número significativo de partículas naturales antropogénicas de uranio en las muestras tomadas en uno de estos tres lugares».

«Algunas de estas partículas de uranio son consistentes con la conversión de concentrado mineral de uranio a óxido de uranio», ha confirmado, antes de reseñar que «las actuales autoridades sirias indicaron que no cuentan con información que pueda explicar la presencia de este tipo de partículas de uranio», que no habrían sido enriquecidas.

CONTINÚAN LOS EXÁMENES DE LAS MUESTRAS

Por ello, el portavoz del OIEA ha dicho que Damasco dio autorización el 5 de junio para una segunda visita al lugar para «apoyar a la agencia en sus esfuerzos para entender mejor las actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear que tuvo lugar en este sitio», lo que permitió tomar «muestras ambientales adicionales».

«La agencia examinará los resultados de todas las muestras ambientales tomadas en esta ubicación y la información obtenida de la visita planeada al lugar en Deir Ezzor», ha esgrimido este portavoz, que ha afirmado que el organismo internacional «podría llevar a cabo actividades de seguimiento, de ser necesario».

En este contexto, ha destacado que Grossi «aplaude el renovado compromiso de Siria con la agencia en relación con los asuntos de salvaguardas no resueltos» y ha añadido que «presentará un informe a la Junta (de Gobernadores) una vez que la agencia haya completado su valoración de los resultados de toda las actividades de verificación relacionadas y después de que hayan sido discutidas con Siria».

«El director general (del OIEA) está comprometido con lograr claridad lo antes posible en lo relativo a las actividades nuclares pasadas en Siria de cara a materializar una conclusión exitosa lo más rápidamente posible en torno a estos asuntos», ha zanjado el portavoz del organismo internacional.

El régimen de Al Assad sostuvo en todo momento que el ataque israelí había alcanzado una base militar en Deir Ezzor, si bien esta versión fue puesta en duda cuatro años más tarde por el propio OIEA, que apuntó a que podría tratarse de una instalación nuclear no declarada por Damasco, en violación de sus compromisos.