ONU es indispensable, pero necesita reforma, dice diplomático chino en Foro de Bled

Liubliana, 2 sep (Xinhua) — Naciones Unidas sigue siendo una organización indispensable, pero necesita con urgencia una reforma para abordar mejor los desafíos globales, dijo hoy un diplomático chino en el Foro Estratégico de Bled, la principal conferencia de política exterior de Eslovenia.

Wu Hongbo, ex representante especial del Gobierno chino para asuntos europeos y exsubsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, hizo la declaración durante una mesa redonda del foro sobre las alianzas en declive y las asociaciones emergentes.

«Naciones Unidas es el órgano intergubernamental más grande y lo necesitamos, pero requiere una reforma. No vamos a agitar las aguas, vamos a reparar el barco para que pueda navegar más suavemente y más rápido».

Wu advirtió que, sin una reforma, el sistema de la ONU es «casi inoperante». También dijo que el orden global está enfrentando una incertidumbre creciente pues «la ley de la selva está regresando con gran fuerza» y las relaciones trasatlánticas han sido «sumamente desafiadas».

Wu exhortó a la Unión Europea (UE) a salvaguardar su «autonomía estratégica» y a evitar ver a China de manera simultánea como socio y como rival. «La UE es un socio integral y estratégico de China».

También explicó la Iniciativa para la Gobernanza Global recientemente presentada por China que hace énfasis en que todos los países deben ser iguales, apegarse al derecho internacional, defender el multilateralismo, seguir un enfoque centrado en las personas y concentrarse en emprender acciones reales.

Este año se celebra la 20° edición del Foro Estratégico de Bled. Con el tema «Un mundo fuera de control», el foro se realizó el lunes y el martes. Establecido en 2006, el foro es organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de Eslovenia junto con el Centro para una Perspectiva Europea. El foro reúne a jefes de Estado, encargados de la elaboración de políticas, académicos y líderes empresariales para discutir el papel de Europa en medio de un panorama mundial rápidamente cambiante.