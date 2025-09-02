Presidente de Colombia crítica criminalización de migrantes por parte de Trump

Bogotá, 3 sep (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el martes el discurso de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la migración y señaló que es comparable con el de Adolf Hitler.

«No se le puede admitir a Trump el que diga que los migrantes son criminales y que haga cárceles que son campos de concentración y que no es sino la repetición de Hitler», afirmó el mandatario durante la instalación de la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

Petro criticó duramente las políticas migratorias dominantes en EEUU y Europa, a las que calificó de «absolutamente violadoras de los derechos humanos», así como que América Latina adopte posturas serviles ante lo que consideró ideologías premodernas y fascistas.

«He encontrado que ha llegado tanto nuestro servilismo político (…) a doblar la cabeza ante políticas completamente anticientíficas, premodernas y fascistas», advirtió.

El mandatario propuso que América Latina defienda su historia de mestizaje y diversidad como una fortaleza frente al resurgimiento de discursos de superioridad racial.

El foro fue inaugurado en la capital de La Guajira y contará con la representación de 40 Estados, agencias de la Organización de las Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil

La agenda incluye 21 eventos paralelos y diálogos temáticos sobre mujeres migrantes, cambio climático y tecnologías aplicadas a la movilidad humana. (Sputnik)