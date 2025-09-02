Representantes de chinos de ultramar conmemoran victoria de guerra de resistencia contra agresión japonesa

Beijing, 2 sep (Xinhua) — Un simposio en conmemoración del 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista se celebró hoy martes en Beijing, con 340 participantes, incluidos representantes de figuras patrióticas de todos los sectores de la sociedad de Hong Kong, Macao, Taiwán y países extranjeros.

Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, asistió al simposio y pronunció un discurso.

La victoria en la guerra contra la agresión japonesa fue el primer triunfo completo de China en los tiempos modernos contra la invasión extranjera, y fue una gran victoria lograda mediante la valiente lucha de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como los chinos de ultramar, dijo Wang.

Señaló que la victoria constituye un recuerdo compartido de la nación china y un honor compartido de todo el pueblo chino.

La patria y su pueblo siempre recordarán las contribuciones únicas hechas por los compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como de los chinos de ultramar, al establecimiento del frente unido antifascista internacional, dijo Wang.

Subrayó que la conmemoración de la victoria de la guerra debe resaltar su profundo significado y demostrar al mundo la importante contribución del campo de batalla de Oriente en la lucha global contra el fascismo.

Wang puso énfasis en la importancia de llevar adelante el gran espíritu nacional, con el patriotismo como núcleo, junto con el gran espíritu de la guerra de resistencia, a fin de reunir una fuerza poderosa para la realización de la gran revitalización de la nación china.

Pidió hacer esfuerzos para impulsar la modernización china de manera integral, apoyar y promover la integración de Hong Kong y Macao en el desarrollo general del país, y mejorar las instituciones y políticas que facilitan los intercambios económicos y culturales, y la cooperación entre ambos lados del estrecho de Taiwán.

Es esencial salvaguardar y fortalecer la estabilidad y la armonía de Hong Kong y Macao, dijo.

Wang subrayó la importancia de adherirse al principio de una sola China y al Consenso de 1992, oponerse firmemente a las actividades separatistas proclives a la «independencia de Taiwán» y a la interferencia externa, y defender resueltamente el resultado victorioso de la recuperación de Taiwán en la guerra contra la agresión japonesa.

También pidió esfuerzos para mantener una perspectiva histórica correcta sobre la Segunda Guerra Mundial y contribuir a la paz y el desarrollo mundiales, así como al progreso de la civilización humana.