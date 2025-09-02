Revitalización de la nación china es imparable, afirma Xi

Beijing, 3 sep (Xinhua) — La revitalización de la nación china es imparable y la causa de la humanidad por la paz y el desarrollo prevalecerá, afirmó hoy miércoles el presidente chino, Xi Jinping.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones en un acto celebrado en Beijing para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Xi instó al pueblo chino de todos los grupos étnicos a mantenerse unido y trabajar arduamente bajo el firme liderazgo del PCCh para construir un país fuerte e impulsar la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

Apoyo estratégico del EPL

Xi también pidió al Ejército Popular de Liberación (EPL) que brinde apoyo estratégico para la revitalización nacional y contribuya en mayor medida a la paz y el desarrollo mundiales.

El mandatario chino instó al EPL a consolidarse como una fuerza de clase mundial y a salvaguardar con firmeza la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la nación.

Evitar la repetición de tragedias históricas

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado hoy miércoles a las naciones de todo el mundo para que eliminen las causas profundas de la guerra y eviten la repetición de tragedias históricas.

La seguridad común solo puede garantizarse cuando las naciones de todo el mundo se tratan como iguales, conviven en armonía y se apoyan mutuamente, indicó Xi.

Compromiso con el camino del desarrollo pacífico

China se adherirá al camino del desarrollo pacífico, afirmó hoy miércoles por la mañana el presidente chino, Xi Jinping.

La humanidad se enfrenta nuevamente a la disyuntiva de paz o guerra, diálogo o confrontación, resultados de ganancias compartidas o juego de suma cero, señaló el mandatario chino.

El pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y del progreso humano, se adherirá al camino del desarrollo pacífico y colaborará con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, concluyó Xi.

La contribución del pueblo chino a salvación de la civilización humana

El pueblo chino realizó una importante contribución a la salvación de la civilización humana y a la defensa de la paz mundial con un inmenso sacrificio en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, que formó una parte significativa de la Guerra Antifascista Mundial, declaró hoy miércoles el presidente Xi Jinping.