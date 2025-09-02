Rusia y China firman más de 20 documentos sobre la cooperación bilateral

Tianjin, 2 Sep (Sputnik).- Rusia y China han firmado 22 documentos sobre la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

Los documentos abarcan la colaboración entre Moscú y Pekín en materia de energía, la industria aeroespacial, la inteligencia artificial, la agricultura, la salud, la ciencia, la educación y los medios de comunicación.

Entre los documentos firmados están un memorando entre la corporación estatal de energía nuclear rusa Rosatom y la Agencia Nacional de Energía Atómica de China sobre la cooperación en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos; un acuerdo de cooperación entre la principal empresa del sector gasista ruso Gazprom y la Corporación Nacional China de Petróleo y Gas, y un memorando de cooperación entre la corporación espacial rusa Roscosmos y la Administración Espacial Nacional de China, señaló el Kremlin.

cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, Los líderes de Rusia y China intercambiaron opiniones sobre informa la televisión estatal china.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron este martes en Pekín en el marco de la visita oficial del mandatario ruso al gigante asiático, que se desarrolla del 31 de agosto al 3 de septiembre.

«Las relaciones entre China y Rusia han superado la prueba de la coyuntura internacional y sirven de modelo de relaciones interestatales de buena vecindad eterna, amistad, cooperación estratégica integral, colaboración mutuamente beneficiosa y beneficio recíproco«, subrayó el presidente chino.