Tesoro de Argentina anuncia que intervendrá en mercado cambiario

Buenos Aires, 2 sep (Xinhua) — El Gobierno de Argentina comenzará a intervenir el mercado cambiario a través del Tesoro Nacional, anunció hoy martes el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno.

«El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento», expresó Quirno a través de la red social X.

La decisión del Gobierno de Argentina se produce en un contexto de volatilidad del tipo de cambio oficial, que en julio pasado aumentó 14 por ciento y en agosto 1,4 por ciento, acercándose de esta forma al límite superior del esquema de bandas que rige la flotación del dólar en el país.

A su vez, la nueva política económica sucede pocas semanas antes de las elecciones legislativas de octubre venidero, lo que para analistas locales refleja la necesidad del Ejecutivo argentino de llegar a los comicios con un tipo de cambio estable.

Para el economista Christian Buteler, citado por el diario local «Perfil», la decisión «es un nuevo cambio a la operatoria que venía teniendo el Tesoro hasta el momento, como fue también subir los encajes (…) que lo que marca es la importancia que tiene para el Gobierno llegar a las elecciones con el tipo de cambio dentro de la banda de flotación».