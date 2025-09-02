Trump asegura que la Guardia Nacional intervendrá en Chicago

Washington, 3 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que va a intervenir en Chicago, en lo que parece un despliegue inminente de la Guardia Nacional en esta ciudad del estado de Illinois, después de denunciar hace días una delincuencia rampante, y ha incluido a Baltimore, en el estado de Maryland, en sus planes.

«Vamos a entrar. No dije cuándo. (…) Miren, tengo una obligación. Esto no es un asunto político. Tengo una obligación de proteger a este país y eso incluye a Baltimore», ha señalado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca al ser preguntado si finalmente ordenará el despliegue de fuerzas federales, si bien no ha precisado qué planes tiene ni cuándo los pondrá en marcha.

El mandatario ha explicado que toma esta decisión pese a que «veo a (el gobernador de Illinois, JB) Pritzker decir: no necesitamos ayuda, estamos a salvo» y ha declarado que la localidad «en los últimos días, fue la joya de la corona», aludiendo a los distintos tiroteos que en solo el fin de semana han dejado al menos ocho muertos entre las 58 personas que han recibido disparos.

Trump ha calificado Pritzker de «gobernador terrible» y ha extendido esta crítica al gobernador de California –donde llegó a desplegar centenares de efectivos de la Guardia Nacional en una orden que este mismo martes un juez federal ha declarado ilegal–, el demócrata Gavin Newsom, diciendo que ambos «o son ingenuos o muy mentirosos».

«Y dirá: no queremos ninguna protección, no la necesitamos. Así que en las últimas tres semanas, ha perdido a casi 20 personas», ha agregado, antes de asegurar que «no hay lugar en el mundo, incluyendo Afganistán(…) que se acerca a esto».

«Chicago es un infierno ahora mismo. Baltimore es un infierno ahora mismo. Partes de Los Ángeles son terribles. Si no apagamos los incendios, y me refiero a los otros incendios, los disparos de bala, no hicieron un buen trabajo con eso», ha reiterado.

Por su parte, el gobernador de Illinois ha advertido durante una rueda de prensa que «en los próximos días, esperamos ver lo que está sucediendo en Los Ángeles y (Washington) DC en Chicago» y ha asegurado que «estos esfuerzos no tienen como objetivo combatir el crimen ni hacer que las comunidades sean más seguras».

En su lugar, ha acusado al inquilino de la Casa Blanca de estar «poniendo a prueba su poder y provocando drama político para encubrir su propia corrupción».

Además, Pritzker ha denunciado que agentes «no identificables» en vehículos sin identificación planean realizar redadas en comunidades latinas, con el pretexto de perseguir a «delincuentes violentos».

«Haremos todo lo posible para garantizar que los agentes que operan dentro de este estado lo hagan de manera legal y ética», ha asegurado, antes de anunciar su disposición a llevar el despliegue de tropas federales a los tribunales.