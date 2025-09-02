Trump dice que EE.UU. atacó un «barco con drogas» que salía de Venezuela

Washington, 2 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que tropas de su país, que se han desplegado en el Caribe, atacaron un «barco con drogas» que habría salido de Venezuela.

«Hace apenas unos minutos, literalmente, derribamos una embarcación que transportaba drogas, una gran cantidad de drogas. Lo verán y leerán sobre ello. Acaba de suceder hace instantes», comentó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente dijo que acababa de ser informado sobre el asunto por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel ‘Razin’ Caine.

De acuerdo con Trump, el ataque mató a once «terroristas» que estaban a bordo.

«Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando durante mucho tiempo, y simplemente, estas salieron de Venezuela (…) Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo sacamos», agregó el presidente.

Tras las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, catalogó la acción como un «ataque letal». De igual forma, indicó que el «barco con drogas» había partido de Venezuela y «estaba siendo operado por una organización narcoterrorista» sancionada por Washington.

Este sería el primer ataque de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir el narcotráfico, si bien ni Rubio ni el mandatario ofrecieron detalles de dónde había ocurrido el ataque, cómo se determinó que la embarcación procedía de territorio venezolano ni qué procedimiento se empleó para identificar el cártel a cargo del traslado.

Narrativa sin soporte

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron desde agosto pasado, cuando la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció un aumento de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa sin pruebas de liderar una organización dedicada al trasiego internacional de drogas.

Estas acusaciones han sido desmentidas por las autoridades venezolanas y rechazadas por diversos países, pues informes publicados por entidades como la ONU, presentan a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos por donde solo circula el 5 % de la cocaína que se produce en Colombia. Según esta fuente, la mayor parte (87 %) de las drogas que van de Suramérica a Norteamérica, lo hacen a través del océano Pacífico.

A este respecto, Pino Arlacchi, exvicesecretario de las Naciones Unidas (ONU) y reconocido experto en delincuencia organizada, publicó un artículo en el que cuestiona la persecución y despliegue militar estadounidense en contra de Venezuela porque carece de soporte.

Con base en los datos del Informe Mundial sobre Drogas de este año de Naciones Unidas, Arlacchi destaca que «cuentan una historia opuesta a la que difunde la Administración de Trump» y permiten desmontar «pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del ‘Cartel de los Soles’, una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness».

«La más grande amenaza»

En medio de las tensiones que se han vivido en los últimos días entre EE.UU. y Venezuela por el despliegue de pertrechos bélicos estadounidenses, Maduro afirmó en la víspera que su país «está enfrentando la más grande amenaza» del último siglo, pues Washington dispuso ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano.

El mandatario venezolano advirtió asimismo que «si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela». «Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque», sostuvo.

Adicionalmente, en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el canciller Yván Gil exigió «el retiro inmediato de los activos militares de EE.UU. del mar Caribe», al considerar que se trata de «una situación inédita desde la crisis de los misiles en los años 60, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante». (Sputnik)