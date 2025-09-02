Turquía profundizará lazos con China y explorará oportunidades de cooperación, dice Erdogan

Ankara, 2 sep (Xinhua) — Turquía está trabajando para profundizar los lazos con China, explorando oportunidades de cooperación en una amplia gama de ámbitos, incluyendo economía, tecnologías digitales, energía y salud, dijo el martes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En su vuelo de regreso a Turquía desde la ciudad china de Tianjin, en el norte del país, donde asistió a la reunión de la «Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) Plus», Erdogan calificó de «productivas» sus conversaciones con los dirigentes chinos al margen de la reunión, informó la cadena estatal TRT.

«Queremos que nuestras relaciones económicas con China, nuestro socio comercial, sean más equilibradas y sostenibles. Seguiremos manteniendo consultas con la parte china», afirmó.

Erdogan destacó la importancia de la equidad al abordar los desafíos globales. «En un mundo en el que los sistemas internacionales están bloqueados, creemos que la normalización sólo puede lograrse mediante soluciones justas», añadió.

El presidente turco también destacó el importante papel de la OCS. «Al hacer hincapié en la cooperación económica y comercial, ha adquirido una identidad distintiva, al mismo tiempo que busca desempeñar un papel en la resolución de los retos globales y regionales», aseveró.

Los principios de igualdad, consulta, confianza y beneficio mutuos, respeto por las diferencias y desarrollo común, que constituyen la esencia del «Espíritu de Shanghai», están en armonía con los enfoques fundamentales de la «Iniciativa Asia de Nuevo» (Asia Anew) de Turquía anunciada en 2019, indicó Erdogan.

Agregó que Turquía, como uno de los países que realiza los mayores esfuerzos para la resolución pacífica de conflictos en su región, da la bienvenida a los esfuerzos de la OCS para fortalecer el compromiso con los socios de diálogo, incluido Turquía.