UNA rechaza declaraciones de exministra que responsabilizan a víctimas de femicidio

San José, 2 Sep (Elpaís.cr).- La Universidad Nacional (UNA) cuestionó con dureza las declaraciones de la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, quien en días recientes atribuyó el aumento de los femicidios a las decisiones de las propias víctimas, sugiriendo que estos crímenes podrían evitarse “si ellas escogieran mejor a sus parejas o tuvieran más precaución”.

Para la Rectoría de la UNA, estas afirmaciones no solo son erróneas y peligrosas, sino que además representan un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, pues trasladan la culpa de los crímenes a quienes los sufren y no a quienes los cometen.

Un discurso que perpetúa la violencia

El pronunciamiento universitario señala que las declaraciones de Quesada constituyen una forma de revictimización que contradice abiertamente los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.

La institución recordó que Costa Rica es signataria de la CEDAW (1979), la Convención de Belém do Pará (1995) y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que reconocen la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural y exigen a los Estados transformar los patrones culturales que perpetúan la desigualdad.

“Trasladar la responsabilidad de los femicidios a las mujeres equivale a legitimar estereotipos patriarcales y normalizar la violencia”, advierte el documento de la UNA, que además reprocha a la exjerarca haber ignorado la gravedad del fenómeno: el 2024 fue el año más violento de la última década y el 2025 ya supera esas cifras, según el Poder Judicial.

Una exministra contra la política pública

La crítica de la UNA adquiere mayor relevancia considerando que Quesada ocupó el cargo de ministra de la Condición de la Mujer, institución llamada precisamente a velar por las políticas de prevención y atención de la violencia de género.

“Resulta inaceptable que una exministra de la Condición de la Mujer emita declaraciones que contradicen no solo la normativa nacional, sino la razón de ser del propio INAMU”, subrayó la Rectoría, aludiendo a leyes como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (N.º 8589) y la Ley contra el Acoso Sexual Callejero (N.º 9877), que establecen con claridad la responsabilidad del Estado en proteger a las mujeres y sancionar a los agresores.

Responsabilidad política y ética

La universidad exigió a figuras públicas y autoridades estatales el uso responsable de la palabra, recordando que discursos como el de Quesada no son inocuos: alimentan estigmas, refuerzan la cultura patriarcal y pueden disuadir a las mujeres de denunciar situaciones de violencia.

“La obligación de quienes ostentan cargos de poder es contribuir a erradicar la violencia de género, no a reforzar mitos que la sostienen”, sostuvo la institución.

Respaldo a las instituciones que sí trabajan contra la violencia

El pronunciamiento reiteró el respaldo de la UNA al Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), que ha promovido conocimiento crítico para desmantelar discursos que culpan a las víctimas, y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), cuya labor requiere más recursos y legitimidad para enfrentar con eficacia la violencia de género.

Compromiso inquebrantable

Finalmente, la universidad llamó a la sociedad costarricense y a la comunidad académica a mantener una vigilancia activa frente a discursos que, como los de la exministra, representan un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres.

“La responsabilidad de los femicidios recae en los agresores y en las estructuras que los amparan, nunca en las víctimas. Pretender lo contrario es no entender la magnitud de la violencia de género en el país”, concluyó el pronunciamiento.