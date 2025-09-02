Venezuela denuncia en Ginebra despliegue militar de EEUU en el Caribe

Caracas, 2 sep (Xinhua) — El despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, cercanas a las costas venezolanas, es una grave amenaza a la estabilidad regional, denunció hoy martes el embajador Alexander Yánez, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), citado por La Radio del Sur, con sede en Caracas.

En su discurso, en Ginebra (Suiza), el diplomático expresó su preocupación por la presencia de destructores, aviones de combate y el submarino nuclear USS Newport News, acompañado por 4.000 efectivos militares.

A su juicio, esta operación viola la Carta de la ONU y desconoce el carácter de América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares desde el Tratado de Tlatelolco de 1967, así como la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014, que define la región como Zona de Paz.

De igual forma, Yáñez rechazó la justificación de Washington que vincula el operativo con la lucha antidrogas, señalando que Venezuela está libre de cultivos ilícitos y que solo un mínimo porcentaje del tráfico regional hacia Estados Unidos transita por el Caribe.

«El verdadero foco del problema se encuentra en el Pacífico, donde ocurre el 87 por ciento del narcotráfico, pero allí no hay despliegue militar ni exposición mediática», sostuvo el embajador, quien cuestionó además la eficacia de las intervenciones estadounidenses en países con presencia de bases militares.

El representante venezolano dijo que el objetivo real es promover un cambio de régimen para controlar recursos petroleros, como ocurrió en Irak, Siria o Libia.

En ese sentido, exigió la retirada inmediata de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de la región y garantías verificables de que no se utilizarán armas nucleares.

Hace unas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, reportó que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación supuestamente cargada con drogas y relató que la misma estaba bajo el control de una organización criminal cuya tutela adjudicó al presidente Nicolás Maduro.

Venezuela ha denunciado que el despliegue estadounidense en el Caribe apunta a forzar un cambio de Gobierno en el país sudamericano para imponer la dominación imperialista de Estados Unidos en su territorio.