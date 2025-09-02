Vietnam conmemora el 80º aniversario de Revolución de Agosto y Día Nacional

Hanoi, 2 sep (Xinhua) — Vietnam celebró hoy martes el 80º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional con un gran desfile militar en la Plaza Ba Dinh de la capital, Hanoi, informó la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

La conmemoración comenzó con un saludo de 21 cañonazos, seguido de un desfile militar con formaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, acompañado de una amplia exhibición de vehículos militares, artillería y armamento.

Miles de familias vietnamitas y turistas se congregaron desde la noche del lunes a lo largo de las calles de Hanoi, ocupando los mejores lugares para observar las celebraciones en la mañana de este martes, según el informe.

La Revolución de Agosto, ocurrida en agosto de 1945, condujo al establecimiento de la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) el 2 de septiembre de 1945.