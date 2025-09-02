Xi elogia lazos entre China y Rusia como ejemplo de relaciones entre grandes países

Beijing, 2 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, afirmó hoy martes que los nexos entre China y Rusia se han convertido en un ejemplo de relaciones entre grandes países, caracterizados por su permanente amistad de buena vecindad, coordinación estratégica integral y cooperación mutuamente beneficiosa.

Xi hizo estas declaraciones al sostener conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien se encuentra en China para participar en la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y en las actividades de conmemoración por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

China está lista para fortalecer los intercambios de alto nivel con Rusia, apoyar el desarrollo y la revitalización de cada uno, coordinar posiciones sobre temas que involucran los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de los dos países de manera oportuna, y avanzar en las relaciones bilaterales para un mayor desarrollo, añadió Xi.

Las dos partes deben aprovechar los grandes proyectos para dirigir su cooperación, desarrollar proyectos de cooperación ejemplares y promover una integración profunda de los intereses, señaló, y pidió una mayor resiliencia y comprensión en la cooperación, así como máximos esfuerzos para consolidar la cooperación integral.

La asistencia de los jefes de Estado de los dos países a las conmemoraciones de la victoria en la Guerra Antifascista Mundial demuestra plenamente su responsabilidad como principales naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo el mandatario chino. También muestra, agregó, su firme determinación de defender los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y salvaguardar una perspectiva histórica correcta de dicho conflicto bélico.

Hablando de la Iniciativa para la Gobernanza Global que acaba de presentar, Xi dijo que el objetivo de proponer dicha iniciativa es trabajar junto con todos los países de ideas afines para salvaguardar resueltamente los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

China y Rusia deben mejorar aún más la coordinación en plataformas multilaterales, como la ONU, la OCS, el grupo BRICS y el G20, y construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la humanidad, agregó Xi.