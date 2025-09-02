Xi se reúne con presidente de Irán

Beijing, 2 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy martes en Beijing con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian se encuentra en China para participar en la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), así como en las conmemoraciones del 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

China siempre da prioridad al desarrollo de sus relaciones con Irán en su diplomacia hacia Medio Oriente, dijo Xi, y expresó la disposición de China para impulsar la tradicional amistad bilateral, profundizar la confianza mutua y mejorar la cooperación en comercio, inversión, energía limpia, conectividad e intercambios culturales y entre personas, para promover el avance firme y sostenido de la asociación estratégica integral China-Irán.

Luego de señalar que China ha presentado la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), Xi afirmó que el país está dispuesto a colaborar con Irán y el resto de la comunidad internacional para construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, y construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Xi afirmó que China valora el reiterado compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, respeta su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y apoya a Irán en la salvaguardia de su soberanía nacional, integridad territorial y dignidad nacional, así como en la protección de sus derechos e intereses legítimos a través de negociaciones políticas.

China seguirá defendiendo la equidad y la justicia, trabajará por una solución a la cuestión nuclear iraní que tenga en cuenta las preocupaciones razonables de todas las partes y realizará esfuerzos incansables para lograr una paz duradera en Medio Oriente, añadió Xi.

Por su parte, Pezeshkian señaló que Irán está dispuesto a fortalecer la cooperación con China en el marco de la OCS, y agregó que Irán apoya plenamente la IGG propuesta por el presidente Xi, que tiene un gran significado para promover el desarrollo del orden internacional hacia una dirección más justa y equitativa.

Irán está dispuesto a fortalecer la coordinación con China, oponerse conjuntamente al unilateralismo y las políticas de poder, salvaguardar la paz y la estabilidad en Medio Oriente y promover la implementación de la IGG, añadió Pezeshkian.