Xi y Putin elogian lazos bilaterales China-Rusia y prometen mayor cooperación

Beijing, 2 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, elogiaron hoy martes los nexos bilaterales como un ejemplo de relaciones entre grandes países y prometieron fortalecer los intercambios de alto nivel, el apoyo mutuo y la coordinación para un mayor desarrollo de dichos vínculos de cara al futuro.

Las relaciones entre China y Rusia se caracterizan por la permanente amistad de buena vecindad, la coordinación estratégica integral y la cooperación mutuamente beneficiosa, dijo Xi al sostener conversaciones con Putin, quien se encuentra en China para participar en la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y en las actividades de conmemoración por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

China está lista para fortalecer los intercambios de alto nivel con Rusia, apoyar el desarrollo y la revitalización de cada uno, coordinar posiciones sobre temas que involucran los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de los dos países de manera oportuna, y avanzar en las relaciones bilaterales para un mayor desarrollo, añadió Xi.

Las dos partes deben aprovechar los grandes proyectos para dirigir su cooperación, desarrollar proyectos de cooperación ejemplares y promover una integración profunda de los intereses, señaló, y pidió una mayor resiliencia y comprensión en la cooperación, así como máximos esfuerzos para consolidar la cooperación integral.

En 2024, el comercio bilateral sino-ruso ascendió a 244.800 millones de dólares, lo que convirtió a China como el mayor socio comercial de Rusia por 15 años consecutivos.

En mayo, Xi realizó una visita de Estado a Rusia y asistió a las celebraciones en Moscú con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética.

De acuerdo con el mandatario chino, las respectivas visitas para conmemorar las victorias en la Guerra Antifascista Mundial demuestran plenamente la responsabilidad de China y Rusia como importantes naciones triunfantes en la Segunda Guerra Mundial y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). También muestra su firme resolución de defender los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y salvaguardar una perspectiva histórica correcta sobre dicho conflicto bélico.

Al referirse a la recién presentada Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), Xi indicó que el objetivo es trabajar junto con todos los países de ideas afines para salvaguardar resueltamente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

China y Rusia deben mejorar aún más la coordinación en plataformas multilaterales, como la ONU, la OCS, el grupo BRICS y el G20, y construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la humanidad, agregó Xi.

La IGG constituye la cuarta iniciativa global de alcance histórico propuesta por Xi en los últimos años, después de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global. El mandatario chino destacó cinco principios de la IGG: adherirse a la igualdad soberana, respetar el Estado de derecho internacional, practicar el multilateralismo, promover un enfoque centrado en las personas y enfocarse en emprender acciones reales.

Bajo el liderazgo de los dos jefes de Estado, las relaciones entre Rusia y China han demostrado una gran importancia estratégica, alcanzando un máximo histórico, destacó por su parte el presidente ruso.

Putin destacó que China y Rusia mostraron al mundo su apoyo mutuo y esfuerzos conjuntos en la Guerra Antifascista Mundial, lo que desempeñó un papel clave en asegurar la victoria en los principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Este.

También han manifestado su firme postura en la defensa conjunta de la verdad histórica y la salvaguardia de los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, añadió el mandatario ruso.

Putin afirmó que la IGG propuesta por Xi resulta oportuna y necesaria, destacando que desempeñará un papel importante para abordar el déficit de gobernanza mundial.

Rusia está dispuesta a mantener la coordinación estratégica con China, profundizar los intercambios de alto nivel y fortalecer la cooperación práctica en varios campos, a fin de promover aún más el desarrollo de alto nivel de las relaciones bilaterales, de acuerdo con Putin.

Los dos jefes de Estado mantuvieron también un profundo intercambio de puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común.

Las dos partes firmaron más de 20 documentos de cooperación bilateral que cubren los sectores de energía, espacio, inteligencia artificial, agricultura, inspección y cuarentena, salud, investigación científica, educación y medios de comunicación.

Los altos funcionarios chinos Cai Qi y Wang Yi estuvieron presentes en los eventos.