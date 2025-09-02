Xinhua y TASS inauguran exposición fotográfica para conmemorar 80° aniversario de victoria en Guerra Mundial Antifascista

Beijing, 2 sep (Xinhua) — La Agencia de Noticias Xinhua de China y la agencia de noticias rusa TASS inauguraron conjuntamente hoy martes una exposición fotográfica en Beijing para conmemorar el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

La exposición presenta más de 50 fotografías tomadas por periodistas de ambas agencias, que muestran las grandes contribuciones realizadas por China y la Unión Soviética, los principales teatros de operaciones de Asia y Europa, respectivamente, para la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

En la inauguración de la exposición, el presidente de la agencia de noticias Xinhua, Fu Hua, afirmó que Xinhua está dispuesta a profundizar los intercambios y la cooperación con TASS, promover conjuntamente una perspectiva histórica correcta sobre la Segunda Guerra Mundial, defender la justicia, la paz y a los pueblos, y contar bien las historias de la amistad tradicional China-Rusia y las historias de la cooperación bilateral en la nueva era.

Andrey Kondrashov, director general de TASS, señaló que estas fotografías documentan los importantes sacrificios realizados por ambos países en busca de la victoria y recuerdan a las personas su responsabilidad de salvaguardar la paz. Añadió que mantener la resiliencia y la solidaridad es especialmente importante en un mundo que enfrenta desafíos comunes.

Al destacar la importancia de preservar y presentar de manera objetiva la verdadera historia relacionada con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Stepkina Natalia, ministra consejera de la embajada de Rusia en China, dijo que las fotografías de TASS y Xinhua permiten a generaciones de personas recordar la historia y que ambos países deben oponerse firmemente a cualquier intento de distorsionar la historia.

La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre.