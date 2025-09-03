Aranceles de EE. UU. a productos brasileños tiene únicamente motivación «ideológica», afirma ministro de Hacienda

Río de Janeiro, 3 sep (Xinhua) — El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, afirmó hoy que la reciente decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 50 por ciento a productos brasileños carece de fundamentos técnicos y responde únicamente a criterios ideológicos.

«Es una visión de corto plazo», declaró Haddad en entrevista con la prensa, al sostener que la medida no tiene sustento económico y refleja disputas políticas.

Según el ministro, Brasil posee ventajas competitivas de carácter estructural que lo convierten en un actor estratégico en el comercio global.

De acuerdo con el titular de Hacienda, la acción anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene un carácter «eminentemente político».

El ministro hizo énfasis en la relevancia de las tierras raras para la economía global y aseguró que Brasil cuenta con reservas significativamente superiores a las de Estados Unidos.

Haddad insistió en que Brasil seguirá defendiendo sus intereses en foros multilaterales y buscará mantener el comercio basado en reglas, sin medidas unilaterales que perjudiquen a las exportaciones nacionales.

El Gobierno brasileño había manifestado previamente su preocupación con la decisión estadounidense, considerada una medida proteccionista que podría impactar sectores estratégicos de la economía del país sudamericano.