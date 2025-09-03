Brasil alcanza récord histórico de 6,52 millones de turistas internacionales en lo que va de 2025

Sao Paulo, 3 sep (Xinhua) — Brasil, la mayor economía de América Latina, alcanzó una marca histórica al recibir 6,52 millones de turistas internacionales entre enero y agosto de 2025, un crecimiento del 46,6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, informó hoy miércoles el Ministerio de Turismo brasileño, con datos de ONU Turismo.

El ministerio dijo en un comunicado que la cifra supera, en tan solo ocho meses, el total de visitantes recibidos por países vecinos durante todo el año pasado, como Chile, que reportó 5,2 millones, o Uruguay y Perú, ambos con 3,3 millones de visitantes cada uno.

El resultado establece el mayor acumulado registrado para los primeros ocho meses del año y coloca a Brasil muy cerca de superar la meta para este año de 6,9 millones de visitantes internacionales prevista en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027.

«Hasta el momento, el país ha cumplido el 94,6 por ciento de su objetivo», señaló la cartera.

Para el ministro de Turismo, Celso Sabino, el resultado refleja la consolidación del país como un destino en ascenso en el escenario global.

«Brasil está más abierto y conectado al mundo que nunca. Estos números muestran que nuestro esfuerzo en cualificación, promoción y estructuración del turismo está dando resultados concretos. No solo estamos alcanzando, sino superando metas y colocando a Brasil en el nivel que merece: el de potencia turística mundial», destacó Sabino.

En agosto, el desempeño también fue memorable, con 576.000 llegadas internacionales, un aumento del 37,8 por ciento en comparación con agosto de 2024.

«Fue el mejor agosto de la historia, superando incluso el récord de 2016, cuando el país recibió 537.000 visitantes en el mes, un año marcado por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro», destacó el ministerio en su comunicado.

En cuanto a los principales países de origen de los visitantes, Argentina lideró con más de 2,6 millones de turistas en el acumulado de 2025, seguida por Chile (539.000) y Estados Unidos (516.000).

Los países europeos, sumados, aportaron más de 740.000 visitantes.

Las principales puertas de entrada fueron los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul.