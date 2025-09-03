COI lanza convocatoria mundial para diseño de medallas de Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Beijing, 3 sep (Xinhua) — El Comité Olímpico Internacional (COI) publicó el martes una convocatoria mundial para que los creativos diseñen el anverso de las medallas para los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG) Dakar 2026.

Las propuestas de diseño se aceptarán del 2 de septiembre al 7 de octubre de 2025, en una plataforma específica en Olympics.com, donde los candidatos pueden acceder a un conjunto de herramientas con las especificaciones del diseño, lineamientos y reglas. Las propuestas se evaluarán con base en su creatividad, originalidad, relevancia para la narrativa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, viabilidad y descripción escrita.

Un jurado diverso integrado por el presidente de la Comisión de Coordinación del COI para Dakar 2026, Humphrey Kayange; el diseñador de medallas de Gangwon 2024, Dante Akira Uwai; la artista olímpica Annabel Eyres; las jóvenes líderes del COI Peniamina Percival y Pragnya Mohan; los jóvenes reporteros del COI Park Yun-su y Yann Durand; y el embajador de Dakar 2026, Elzo Jamdong, revisarán las solicitudes y recomendarán un diseño al Comité Ejecutivo del COI para su validación.

La iniciativa del diseño de la medalla surgió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, donde la diseñadora japonesa Setsuko Fukuzawa creó el diseño «Yes Youth Can». Las subsecuentes ediciones han contado con los diseños de artistas jóvenes de Eslovaquia, Rumania, Indonesia, Nueva Zelanda y Brasil.

Dakar 2026 tendrá lugar del 31 de octubre al 13 de noviembre y reunirá a los mejores atletas jóvenes del mundo menores de 17 años de edad en sus tres sedes: Dakar, Diamniadio y Saly.