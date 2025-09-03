Crece el pesimismo sobre pobreza y desempleo en Costa Rica

San José, 3 sep (Elpaís.cr).– La confianza de los consumidores costarricenses en la economía nacional se mantuvo en agosto en un nivel neutral, sin cambios relevantes en los últimos doce meses.

Así lo dio a conocer la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), al presentar los resultados del Índice de Confianza del Consumidor (ICC).

El indicador se ubicó en 52,3 puntos en una escala de 0 a 100, lo que confirma la percepción de estabilidad, aunque sin señales de optimismo.

Sin embargo, el estudio detecta un repunte en la incertidumbre sobre el futuro de las empresas y un aumento del pesimismo en torno a la evolución de la pobreza y el desempleo para los próximos doce meses.

Incertidumbre en las expectativas empresariales

El informe revela que ha crecido el porcentaje de personas que espera que las empresas estén en una situación más desfavorable en un año. Esta percepción se vincula con la reciente entrada en vigor de algunos aranceles aprobados por el gobierno de Estados Unidos, lo que podría afectar la actividad exportadora y la inversión local.

El ICC se construye a partir de dos subíndices: el Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA), que mide la disposición para adquirir bienes duraderos y la situación de los hogares respecto a un año atrás, y el Índice de Expectativas Económicas (IEE), que evalúa la visión de los consumidores sobre el futuro económico de sus familias, las empresas y el país.

Calificación negativa a la política económica

En cuanto a la valoración de la política económica de la actual administración, el balance continúa en terreno negativo, sin variaciones desde mayo de 2023. En agosto, un 29,7 % de las personas consultadas consideró que el gobierno hace un trabajo “bueno”, un 37,1 % opinó que es “pobre” y un 28,7 % lo calificó como “lo necesario”.

Aunque estas cifras se mantuvieron estables respecto a la medición anterior, sí se reportó un aumento en las expectativas de deterioro social. El 44,4 % de los consumidores espera que la pobreza aumente en los próximos 12 meses, un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto a mayo. De igual forma, un 40,8 % prevé más desempleo, lo que representa un aumento de casi 8 puntos porcentuales.

Menos disposición para comprar vivienda y vehículo

El estudio también muestra que la disposición para adquirir bienes de alto valor se mantiene en terreno pesimista. Un 55 % de los consumidores considera que es un mal momento para comprar un vehículo, mientras que un 53 % opina lo mismo respecto a la adquisición de una vivienda.

Persisten brechas sociales

El informe subraya, además, que existe una brecha persistente en las percepciones de la economía según el nivel educativo y los ingresos de los hogares. Quienes cuentan con mayores recursos y educación tienden a mostrar una visión más favorable que los hogares de ingresos bajos.

Una encuesta con rango internacional

La Encuesta del Consumidor, de la cual se deriva el ICC, forma parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN) desde 2015 y sus resultados se reportan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El ICC se construye a partir de cinco preguntas clave. Cada respuesta se valora en una escala de 0 a 100 y el promedio determina la posición de los consumidores: pesimismo (cerca de 0), optimismo (cerca de 100) o neutralidad (cerca de 50). En agosto de 2025, Costa Rica se mantuvo en este último rango, aunque con un matiz creciente de inquietud sobre el futuro económico y social.