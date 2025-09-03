Detienen a 16 militares y 5 civiles en Ecuador por presunta filtración de operaciones

Quito, 3 sep (Xinhua) — El Ejército de Ecuador detuvo a 16 militares y cinco civiles, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información respecto a operaciones militares en curso que se ejecutaban en la zona fronteriza, informó hoy miércoles la institución.

La entidad militar indicó en un comunicado que las detenciones se produjeron durante allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en diferentes provincias del país sudamericano.

Precisó que los allanamientos se ejecutaron «tanto en unidades militares como en domicilios particulares, dentro del marco de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses» y los detenidos ya fueron puestos a «órdenes de la justicia ordinaria».

El Ejército detalló que la investigación se basó en operaciones de inteligencia militar y en su momento entregó las pruebas con carácter de «urgente» a la Fiscalía de la provincia de Loja (sur), donde se habría cometido el hecho.

Las pruebas tienen relación con «la presunta venta y fuga de información desde una unidad militar de la jurisdicción».

La institución ecuatoriana subrayó que bajo ninguna circunstancia tolerará actos que vulneren el honor militar, ni que comprometan la seguridad del Estado.

Señaló, asimismo, que serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades correspondientes, mientras que el Ejército continuará con su apoyo a las investigaciones, en apego al principio de cero tolerancias frente a la corrupción.