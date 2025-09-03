Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).

«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne.

Dans cette fresque noire, les cris des enfants, les gémissements des malades, les soupirs des mères devant des pains jamais cuits et des corps jamais enterrés, forment la dernière langue encore parlée. Il n’y a plus de rêves à Gaza, ni de projets, tout est désormais mesuré en morts, en repas de survie, en murmures d’espoir qui s’évanouissent. C’est une catastrophe qui ne nécessite plus de nouveaux qualificatifs, mais une action urgente pour stopper cet effondrement total».

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.

Introducción

El 20 de agosto del 2025, Estados Unidos anunció formalmente adoptar sanciones contra dos jueces y dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto el anuncio oficial hecho desde el Departamento de Estado, así como la nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este documento emitido el mismo 20 de agosto.

¿Sancionar al … personal de una jurisdicción penal internacional como la CPI? ¿Cómo así? Como se lee, no es ninguna broma.

Cabe recordar que la Sala de lo Preliminar de la CPI confirmó en noviembre del 2024 las órdenes de arresto solicitadas en mayo del 2024 por el Fiscal de la CPI contra dos altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza: su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa. En abril del 2025, luego de examinar los supuestos «argumentos» presentados por Israel sobre su presunta falta de competencia, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó ambas órdenes de arresto, y lo hizo por unanimidad (véase decisión del 24 de abril del 2025): ninguno de los «argumentos» israelíes fue validado por uno de los cinco integrantes de dicha instancia.

Resulta también oportuno traer a la memoria que, hace unos años, cuando en febrero del 2021 la CPI se declaró perfectamente competente para examinar lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, Estados Unidos consideró oportuno oponerse frontalmente a esta decisión de la CPI (véase texto de la Embajada de Estados Unidos en Israel de marzo del 2021). En marzo del 2021, al iniciar una investigación el Fiscal de la CPI sobre lo que pasa en el territorio palestino, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró oportuno declarar su total oposición (véase comunicado del 3 de marzo del 2021). Tuvimos en el 2021 la ocasión de explicar la razones por las que históricamente, Estados Unidos e Israel han intentado por todos los medios torpedear la labor de la justicia penal internacional, citando incluso declaraciones oficiales escuchadas en Israel y en Estados Unidos (Nota 1).

No está de más precisar que para el actual Primer Ministro de Israel y sus ministros, la CPI es «antisemita«, como varios otros órganos de Naciones Unidas que documentan y sistematizan las exacciones de todo tipo a las que se presta Israel en el territorio palestino ocupado de Gaza (Nota 2).

El único Estado en el mundo en saludar estas sanciones norteamericanas contra la CPI del pasado 20 de agosto, fue Israel, a través de declaraciones públicas dadas a conocer por su Primer Ministro (véase nota de prensa del TimesofIsrael).

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por un medio digital israelí y titulado «IDF Database suggests at least 83% of Gaza dead were civilians» (Magazine+972, edición del 21 de agosto del 2025, de lectura recomendada).

Un mes de agosto particularmente cargado para Israel

En una enésima reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza, esta vez dedicada a la situación de hambruna declarada como tal en Gaza, realizada este 27 de agosto, Israel reiteró ante los demás integrantes de dicho Consejo su total aislamiento: su delegado fue el único en cuestionar la calificación de hambruna (véase enlace con video de esta sesión). Estados Unidos fue el único integrante del Consejo de Seguridad en apoyar la posición de Israel (de 15 Estados que lo integran).

Los delegados de Eslovenia y Guyana, en nombre de los 14 integrantes del Consejo de Seguridad leyeron una declaración conjunta («joint statement«) sobre el estado de hambruna declarado como tal en Gaza (véase texto).

Nótese que este 31 de agosto se dio a conocer una resolución de tres páginas (véase texto) de la asociación mundial que reúne a expertos sobre el genocidio (IAGS por sus siglas en inglés), señalando que lo que ocurre en Gaza desde hace casi 23 meses califica como un genocidio.

Este 2 de septiembre se informó desde la misma prensa de Israel de «decenas de miles» de reservistas llamados a combatir en Gaza, opuestos a hacerlo (véase nota del TimesofIsrael): al parecer es la primera rebeldía de cierta envergadura que se observa dentro de las fuerzas militares israelíes. En esta nota de France24, se indica la técnica del «abandono silencioso» al que proceden algunos reservistas israelíes para no ir a combatir en Gaza. En el mismo precitado artículo del TimesofIsrael, se señala además la creciente tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí, omitiendo algunas causas adicionales sobre las que volveremos en el marco de estas reflexiones:

«Although the IDF publishes official suicide data only once a year, reported numbers point to a troubling continuation of last year’s rise in such deaths. According to the findings of internal military investigations published in a report last month, most recent suicides among Israeli soldiers were driven by psychological trauma from the ongoing war, including prolonged deployments in combat zones, witnessing harrowing scenes, and the loss of friends».

En las líneas que siguen, explicaremos el alcance de estas insólitas sanciones de Estados Unidos contra la CPI, que forman parte del abanico de presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos en aras de de proteger y resguardar a Israel; así como las reacciones oficiales registradas condenando estas sanciones y reafirmando la defensa de la justicia penal internacional (reacciones entre las que … no figura Costa Rica).

Sancionar a una jurisdicción internacional: un hecho insólito

Se trata de una acción bastante insólita al no haberse nunca en el pasado, salvo error nuestro, observado a un Estado tomar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional y sus magistrados. Los únicos precedentes registrados son:

– a) las sanciones tomadas por Rusia contra el Fiscal y tres jueces de la CPI en mayo del 2023 (véase nota de prensa de Politico), luego de que la CPI ordenara la captura de su Presidente y de una alta funcionaria rusa por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en marzo del 2023 (véase comunicado de la CPI). En noviembre del 2023, Rusia adoptó nuevas sanciones contra un juez en particular: el actual integrante costarricense de la CPI (véase nota de la DW);

– b) las sanciones de Estados Unidos en el 2020, también contra el personal de la CPI, también tomadas por una administración encabezada por el actual ocupante de la Casa Blanca y … también en aras de proteger a Israel, aunque no fuera explícito como lo veremos en las líneas siguientes (invocando el «argumento afgano«): la administración norteamericana siguiente (2021-2024) suspendió estas sanciones de Estados Unidos contra la CPI del 2020, mediante el Executive Order 14022 con fecha del 1ero de abril del 2021 (véase texto), en el que se lee textualmente un argumento que la actual administración en Estados Unidos parece considerar errado:

«the threat and imposition of financial sanctions against the Court, its personnel, and those who assist it are not an effective or appropriate strategy for addressing the United States’ concerns with the ICC».

Si bien asistimos desde el 21 de enero del 2025, a una llamativa coincidencia de criterios entre Rusia y el actual ocupante de la Casa Blanca en muchos ámbitos, hay que tener claro lo siguiente: desde 1945, ante crímenes de guerra, genocidios, exacciones y atrocidades de todo tipo, la comunidad internacional ha ido paulatinamente elaborando en el marco de Naciones Unidas una variedad de normas y de mecanismos de rendición de cuentas y de investigación, siendo la adopción del Estatuto de Roma en 1998 el instrumento que crea la primera jurisdicción penal internacional a vocación universal, la CPI. Se trata de la única jurisdicción internacional a cargo de investigar estas exacciones y de sancionar a sus responsables directos o indirectos desde el punto de vista penal.

Como todo tratado internacional, el Estatuto de Roma está sujeto a su firma y posterior ratificación por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas: se contabilizan un total de 125 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, siendo Ucrania el último Estado en haber procedido a su ratificación en octubre del 2024). En América Latina, los únicos Estados que se resisten a aprobar el Estatuto de Roma son Cuba, Haití y Nicaragua (Haití sí lo ha firmado, a diferencia de Cuba y Nicaragua), habiendo sido el primer Estado en ratificarlo en la región Venezuela (junio del 2000) y el último El Salvador (mayo del 2016).

La respuesta de la CPI y de otras entidades a las sanciones de Estados Unidos

La respuesta de la CPI a estas nuevas sanciones de Estados Unidos no se hizo esperar, repudiando formalmente estas sanciones contra sus jueces y contra su personal: véase al respecto el comunicado oficial en francés y en inglés con fecha del mismo 20 de agosto.

El 21 de agosto, fue la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (en representación de 125 Estados) la que repudió estas sanciones: véanse el texto del comunicado oficial en francés y en inglés, en el que se puede leer que:

«Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. ../..We urge all States Parties and stakeholders in the Rome Statute system to remain steadfast in their commitment to uphold the principles of international justice and to stand united in defending the Court, its elected officials, its personnel and those cooperating with it«.

De igual manera se puede citar, a título individual, la reacción de condena a estas sanciones norteamericanas por parte de Bélgica (véase texto circulado en redes sociales por el jefe de su diplomacia), de España (véase comunicado del 21 de agosto) o bien de Francia (véase comunicado del 20 de agosto) así como de Eslovenia (véase comunicado) o de Senegal (véase comunicado): en el caso francés (así como de Senegal), los funcionarios de su nacionalidad (magistrado de la misma CPI en el caso de Francia), son dos de las cuatro personas concerñidas por estas nuevas sanciones norteamericanas.

También resulta oportuno mencionar la reacción del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona (véase comunicado de prensa así como nota oficial de prensa de Naciones Unidas) y una declaración conjunta suscrita por una decena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 22 de agosto).

Unas sanciones que vienen a completar sanciones norteamericanas anteriores contra el personal de la CPI observadas en el 2025, siempre con miras a resguardar a Israel

Estas nuevas sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto del 2025 vienen a añadirse a otras previas tomadas por Estados Unidos en este mismo año del 2025:

– las tomadas contra cuatro jueces de la CPI el 5 de junio del 2025 (véase anuncio del Departamento de Estado) (Nota 3) y;

– las adoptadas contra el Fiscal de la CPI en febrero del 2025 (véase anuncio de la Casa Blanca, con fecha del 6 de febrero del 2025).

El Executive Order que concierne las sanciones de febrero del 2025 fue impugnado ante los tribunales norteamericanos con gran éxito: el 18 de julio del 2025 se pudo leer por parte de la prestigiosa organización ACLU (véase comunicado) que:

» The U.S. District Court for the District of Maine granted a preliminary injunction in Smith v. Trump, a lawsuit brought by two U.S. human rights advocates who are challenging the Trump administration’s executive order imposing sanctions on officials of the International Criminal Court (ICC). The court issued the order after concluding that the advocates were likely to succeed on their claim that the speech restrictions imposed on them by the executive order violate the First Amendment».

Como además de ocurrente, el actual ocupante de la Casa Blanca es persistente, es más que probable que esta primera decisión contraria a la Casa Blanca de esta valiente jueza norteamericana, sea objeto de algún tipo de apelación ante una instancia superior, hasta llegar a una decisión final de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Alguna gradualidad pareciera desprenderse, desde las sanciones adoptadas únicamente contra el Fiscal de la CPI de febrero del 2025, hasta las anunciadas este 20 de agosto, sin que se logre muy bien detectar la lógica del cronograma seguido por Estados Unidos en su intento de intimidar al personal de la CPI.

Especialistas en álgidos temas procesales de la CPI y plazos para decisiones, deberían poder guiarnos para poner en evidencia si estas sanciones:

– a) obedecen de una u otra manera al cronograma procesal en curso contra los dos dirigentes israelíes antes mencionados, o;

– b) corresponden a una estrategia de los asesores de la Casa Blanca solicitados por Israel, en función de la agenda personal de su Primer Ministro en Israel, o bien;

– c) responden al humor del ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde que inició sus funciones el 21 de enero del 2025.

Al mantenerse una duda sobre la precitada «gradualidad«, dejaremos a ilustres especialistas en álgidos aspectos procesales de la CPI aclarar el punto.

Con relación a la cercanía del actual ocupante de la Casa Blanca Israel, no está de más señalar que ninguno de sus antecesores había accedido a suspender las visas de entrada a territorio norteamericano de los delegados palestinos, de cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse en septiembre en Nueva York (véase nota de The Guardian del 29 de agosto): esta negativa de Estados Unidos contraviene con varias obligaciones contenidas en el acuerdo existente entre Estados Unidos y Naciones Unidas, que ya la justicia internacional debió examinar cuando Estados Unidos clausuró la oficina de la Autoridad Palestina en Nueva York en 1988 (Nota 4). En 1988, cuando Estados Unidos se negó a autorizar a una delegación palestina a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la comunidad internacional reaccionó positivamente en favor de la causa palestina, y trasladó la Asamblea General de Nueva York a Ginebra en Suiza, durante la cual el líder histórico de Palestina pudo pronunciar su discurso sin mayor problema, el 13 de diciembre de 1988 (véase discurso).

De algunos silencios y omisiones y tiempos de reacción observados en Europa

Como Estado que acoge la sede de la CPI, y que publicita su capital como «capital de la justicia internacional» ante el mundo, se hubiese esperado algún tipo de manifestación oficial por parte de los Países Bajos en contra de estas sanciones norteamericanas contra el personal de la CPI: lo único resaltado por la prensa en estos días, es la renuncia de su Ministro de Relaciones Exteriores en razón de la falta de sanciones contra Israel del gabinete al que pertenecía (véase nota de The Guardian del 23 de agosto del 2025). Recientemente la cadena Al Jazeera auspició un foro sobre el cargo de «complicidad por genocidio» al que se arriesgan muchos decisores políticos en Europa y en Estados Unidos de persistir en mantener inalteradas las relaciones económicas y de cooperación militar con Israel (véase enlace a esta emisión realizada el 31 de agosto del 2025): esperaremos a ver si grandes cadenas de información en Europa y en Estados Unidos replican este tipo de foro o si por alguna razón, es desde la cadena AlJazeera únicamente que el tema es abordado con expertos y especialistas en un programa televisivo.

En cuanto a Italia, cuya capital fue sede de las negociaciones que culminaron con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» el 17 de julio de 1998, el mutismo de su diplomacia ha sido total desde varios meses.

En lo que respecta a Alemania, segundo mayor contribuidor al presupuesto de la CPI después de Japón, el mutismo de su diplomacia es de igual manera bastante notorio. En este artículo muy completo sobre la CPI publicado en Alemania (Nota 5) de julio del 2025, se pudo leer que:

«Germany’s reputation as a reliable supporter of the ICC – as illustrated by its substantial financial contributions – is jeopardised by Merz’s announcement to defy the Netanyahu arrest warrant. The damage caused by the German government’s support of the Netanyahu government is already apparent«.

Por parte de la UE, desde el 20 de agosto del 2025 se esperaba que difundiera un comunicado similar al difundido en junio del 2020 (véase texto) o, al menos, que la Presidenta de la Comisión Europea circule en redes sociales un texto similar al difundido en junio del 2025 (véase enlace): al momento de redactar los primeros esbozos de estas líneas (23 de agosto), no se había registrado ningún comunicado oficial de la UE como tal. Cabe recordar que en mayo del 2023, el repudio de la UE a las sanciones tomadas por Rusia contra la CPI se materializó en un comunicado vehemente en defensa de la justicia penal internacional (véase texto).

Fue finalmente el domingo 24 de agosto en horas de la tarde/noche que el servicio de prensa de la UE difundió un comunicado de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE (véase comunicado): el tiempo de reacción deja suponer que dentro de la UE, se titubeó unos días antes de externar oficialmente un apoyo a la CPI, que se indica ser «firme» en el texto de este comunicado.

Las reacciones a las sanciones anteriores de Estados Unidos contra la CPI del mes de junio del 2025

Cabe recordar que en el mes de junio del 2025, Estados Unidos adoptó sanciones contra cuatro integrantes de la CPI (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).

En aquella ocasión, esta decisión causó el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma: véanse al respecto el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio y el comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio.

Como muchos otros, en el mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la UE (véase nota del TimesofIsrael).

En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de las sanciones de junio del 2025, se pudo leer este comunicado de prensa. Este comunicado oficial emitido por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto) merece de igual manera mención.

No se registró comunicado oficial de Costa Rica en la primera semana de junio del 2025 sobre las sanciones de Estados Unidos. Tampoco se registró reacción alguna con relación a las sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto contra la CPI.

El significado de estas sanciones norteamericanas

Se debe precisar que sanciones de esta naturaleza no cuentan con precedente alguno en los anales del derecho internacional público, al tomarlas Estados Unidos en defensa de los intereses de las autoridades pertenecientes a otro Estado: vienen a ilustrar de manera bastante elocuente lo que es capaz de hacer la actual administración de Estados Unidos, en aras de intentar proteger a las actuales autoridades de Israel.

Se puede prever desde ya que el intento resultará vano: de alguna manera, la batería de sanciones de todo tipo que Estados Unidos está procediendo a ordenar contra los órganos de Naciones Unidas que investigan las exacciones de Israel en Gaza pone aún más en evidencia la extrema gravedad de estas exacciones por parte de Israel y puede considerarse como una desesperada opción, ante la magnitud de las mismas, que día tras día, se documentan y se hacen públicas por parte de los expertos e investigadores de Naciones Unidas.

Un buen indicador sobre el nivel de exacciones cometidas en Gaza son los múltiples traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado a sus familias, debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, mujeres, ancianos, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí empieza (por fín…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo del TimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al constituir un blanco muy fácil (Nota 6). La extrema juventud de los soldados israelíes llamados a incorporarse a operaciones terrestres en Gaza ya se había observado con ocasión de la ofensiva militar terrestre israelí en Gaza en el mes de julio del 2014. Tuvimos la ocasión de señalar en aquella oportunidad que:

«En esta nota de The Jerusalem Post de julio del 2015 titulada “In Memoriam: The 64 IDF soldiers who gave their lives to protect Israel”, se rinde homenaje a los 64 efectivos del ejército israelí fallecidos durante la operación Margen Protector. En ella se consigna que de estos 64 soldados, 17 contaban con 20 años, 15 con 21 años, 8 con 22 años, 5 con 19 años, 4 con 23 años y 2 con 18 años» (Nota 7).

En el 2014 (y anterior a esa ofensiva militar en Gaza, la del 2009), se habían evidenciado algunas cosas que debieron alertar a algunos aliados de Israel. En el 2015 nos permitimos señalar, a raíz de los dos informes de Naciones Unidas sobre ambas mortíferas operaciones militares israelíes en Gaza que:

» Es probable que la comparación entre ambos informes denote con mayor claridad la peligrosa deriva a la que Israel ha procedido en la conducción de sus hostilidades en Gaza, y que evidencia (al menos en parte) el hecho que 43 oficiales de la Unidad 8200 del Ejército de Israel hayan presentado una carta pública en la que denuncian el uso del sistema de inteligencia israelí para fines sumamente cuestionables contra la población civil palestina (ver nota de Haaretz del 12 /09/2014). » (Nota 8).

Con relación a la tasa de suicidios dentro del ejército israelí, se lee en este artículo del 2017 publicado por el medio digital israelí Magazine+972 (y cuya lectura completa se recomienda), que la salud mental de soldados israelíes se ha ido agravando, aumentando la tasa de intentos de suicidios o de suicidios:

«According to a study conducted by Major Leah Shelef, who heads the Israeli Air Force’s Mental Health Clinic, 2009 saw 188 suicide attempts — a third of them by women. Am I included in those 188 attempts? According to statistics published in Haaretz, from 2007 until 2013, 124 soldiers committed suicide during their army service, while 237 soldiers committed suicide between 2002-2012. Even worse, between 2009 and 2011, the main cause of death among soldiers was suicide».

No está de más señalar que una vez de regreso de Gaza, algunos de estos soldados autores de crímenes de guerra y de otro tipo de exacciones observadas desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, enfrentan otro tipo de situaciones: si logran ser identificados (y varios de ellos lo han facilitado al posar orgullosos luego de cometer exacciones de todo tipo en Gaza), se ven rastreados en sus viajes en el exterior, como ocurrió recientemente con uno de ellos en Nepal (véase nota de la fundación Hind Rajab) y con otro en Perú (véase nota de la misma fundación). En Bélgica, la justicia arrestó hace unas semanas a dos de ellos (véase nota de Middle East Eyes). Sobre la labor de la fundación Hind Rajab, del nombre de una niña palestina de seis años asesinada en Gaza por el ejército de Israel en enero del 2024, este artículo de MondoWeiss explica cómo opera en la búsqueda de criminales de guerra israelíes.

Sanciones contra a otro órgano de Naciones Unidas que investiga los crímenes de guerra de Israel en Gaza: el reciente caso de una Relatora de Naciones Unidas.

Con relación al hecho bastante insólito que consiste en sancionar a quienes examinan y documentan las exacciones de Israel en Gaza, tuvimos hace poco la ocasión de analizar sanciones muy similares tomadas, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, contra una Relatora Especial en materia de Derechos Humanos.

Se trata de las recientes sanciones tomadas (también por Estados Unidos…) contra la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino: véase al respecto nuestra nota titulada » Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza» editada el 3 de julio del 2025, disponible aquí.

Una muy reciente entrevista a Francesca Albanese (véase enlace de emisión radial del 25 de agosto del 2025) evidencia que estas sanciones norteamericanas en nada han alterado su acción como Relatora de Naciones Unidas y su denuncia sobre el genocidio en curso que se observa en Gaza por parte de Israel.

En un testimonio publicado en Francia de un habitante de Gaza (véase texto, cuya lectura completa se recomienda), este 29 de agosto del 2025, se lee que:

«Ce qui se déroule aujourd’hui à Gaza n’est pas une simple opération militaire, mais bien un crime de génocide à part entière. Un million d’êtres humains ont été laissés à leur sombre destin : soit rester sous les bombardements dans une ville en flammes, soit se réfugier vers le centre et le sud de la bande de Gaza, là où il n’y a ni abris, ni ressources vitales. Ici, l’exode n’est pas un passage d’une maison à une autre, mais un chemin de souffrance sans fin, marqué par l’humiliation, la faim et la peur. Les habitants ne portent plus que leurs âmes fatiguées, marchant sur des routes bordées de bombes, en quête d’une sécurité introuvable dans un territoire exigu et assiégé de toutes parts«.

Sancionar a jueces internacionales ante el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023

Lejos de proteger a Israel, y de intimidar a la CPI, es muy probable que este tipo de sanciones refuerce la labor de los jueces y del Fiscal de la CPI (así como la de esta valiente jurista italiana), y conforte ante los ojos de la opinión pública la total insensatez de las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

La citación de la intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad colocada antes de iniciar estas reflexiones y su fecha (16 de octubre del 2023) evidencian que muchos observadores, tanto en Palestina como fuera de ella, advirtieron tempranamente de la total insensatez de la reacción israelí al resto de la comunidad internacional (Nota 9).

El 22 de agosto del 2025, varias agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación de hambruna que amenaza ahora a toda la población en Gaza: se trata de una situación de hambruna generalizada deliberadamente causada por las máximas autoridades de Israel. En su comunicado (véase texto) se lee, con relación a menores de edad, que para estas cuatro agencias de Naciones Unidas:

«La malnutrition infantile à Gaza s’aggrave à un rythme catastrophique. En juillet seulement, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, ce qui constitue le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et représente une multiplication par six depuis le début de l’année. Près d’un quart de ces enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle, qui a des conséquences à court et à long terme«.

En el último informe de Naciones Unidas sobe la situación en Gaza (al 28 de agosto), se detallan la serie de exacciones contra la población civil palestina registradas (véase enlace). Se puede útilmente completar su lectura con la del informe anterior al 21 de agosto (véase informe) que indicaba que se superó la cifra de 62.100 víctimas mortales, al tiempo que la cantidad de personas heridas superaban las 156.700:

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 13 and 20 August, 400 Palestinians were killed, and 2,683 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 62,122 fatalities and 156,758 injuries. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access food supplies has increased to 2,018 fatalities and more than 14,947 injuries since 27 May 2025«.

Estas sanciones norteamericanas confirman además, ante todos los demás integrantes de la comunidad internacional, la total pérdida de credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional y de lucha contra la impunidad.

Informar al mundo sobre lo que ocurre en Gaza: el cerco persistente que Israel intenta mantener

El asesinato deliberado por parte de Israel de 6 periodistas en Gaza el pasado 10 de agosto, provocó reacciones de repudio en todo el mundo por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales: el mutismo total por parte de Costa Rica puede ser comparado al comunicado oficial de Chile condenando a Israel por asesinar en Gaza a seis profesionales de la comunicación (véase texto), o bien al comunicado de España (véase texto), de Francia (véase comunicado oficial) o al de Noruega (véase texto), entre muchos más.

Se trata de profesionales de la comunicación ultimados por Israel de manera reiterada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, que ya alcanzan a 197 profesionales fallecidos según el CPJ (véase enlace en el que se registran los ataques de Israel contra periodistas en Gaza del Committee for the Protection of Journalists).

Con relación a nuestros estimables lectores costarricenses, en particular los profesionales de la comunicación, los invitamos a comparar, a modo de ejemplo, el contenido del texto de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú / ANP (véase comunicado) o el de la Asociación de Periodistas de Guatemala / APG (véase comunicado) o el de la Asociación Nacional Boliviana de Periodistas /ANPB (véase comunicado) con el comunicado del Colegio de Periodistas de Costa Rica /COLPER (véase texto): en este último, no aparece en ninguna parte el verbo «condenar» o el verbo «repudiar» sino únicamente «hacer un llamado«.

Cabe precisar para quienes nos leen desde otra latitudes, que desde el 7 de octubre del 2023 (con 197 periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército de Israel), es el primer comunicado del COLPER sobre Gaza: han pasado casi 23 meses de asesinatos semanales o casi de periodistas palestinos en Gaza ¿sin que el COLPER encuentre manera de condenarlos? El hallazgo es sorprendente y la pregunta bastante válida: ameritaría, como mínimo, una explicación.

Es de notar que el pasado 21 de agosto, una coalición de Estados condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza por parte de Israel y exigió que la prensa internacional pueda ingresar a Gaza para documentar e informar al mundo de lo que ahí ocurre: entre los 29 suscriptores de la declaración denominada «Media Freedom Coalition Statement on Foreign Media Access to Gaza«, entre los que figuran Canadá y Costa Rica (véase enlace), se lee que:

«We call on the Israeli authorities and all other parties to make every effort to ensure that media workers in Gaza, Israel, the West Bank and East Jerusalem – local and foreign alike – can conduct their work freely and safely. Deliberate targeting of journalists is unacceptable. International humanitarian law offers protection to civilian journalists during armed conflict«.

Por alguna razón, esta declaración conjunta colgada en los sitios oficiales de los aparatos diplomáticos de Australia (véase enlace) o de Italia (véase enlace) no lo ha sido en el de Costa Rica.

El pasado 25 de agosto, nuevamente Israel asesinó a cinco periodistas al disparar contra un hospital en Gaza (véase nota de la BBC): desde Costa Rica no se apreció ni se divulgó un comunicado similar al de Chile (véase comunicado oficial del 26 de agosto) o de España (véase comunicado). En cuanto al COLPER, nuevamente su mutismo plantea interrogantes muy válidas sobre su entendimiento y su comprensión sobre la deliberada estrategia de Israel de eliminar físicamente a profesionales de la comunicación en Gaza que informan al mundo de lo que ahí ocurre.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, un medio israelí bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para confeccionar conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«. Este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales en Israel, había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).

Con relación a la justicia penal internacional de La Haya, fue este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la CPI: véase al respecto artículo. editado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura (y re-lectura) completa se recomienda. En efecto, al leerlo, vienen a la memoria un sinfín de omisiones, contradicciones y titubeos desde el punto de vista procesal observados, en particular por parte del primer Fiscal de la CPI, cuando fue solicitado por Palestina en el 2009 (luego de que Palestina reconociera la jurisdicción de la CPI: véase documento del 21 de enero del 2009).

Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza, así como la labor periodística que realizan comunicadores desde la misma Gaza en condiciones muy peligrosas para sus vidas y para la de sus seres queridos, sean ampliamente difundidos y conocidos por la opinión pública internacional.

Justicia penal internacional e incumplimiento de obligaciones: el reciente caso de Hungría

Es de notar que un Estado miembro de la Unión Europea (UE), Hungría, notificó desde el 2 de junio del 2025 su denuncia del Estatuto de Roma, la cual será efectiva 12 meses después, es decir el 2 de junio del 2026 (véase notificación).

Se trata del primer Estado miembro de la UE en optar por denunciar el Estatuto de Roma, lo cual contraviene con el apoyo incondicional que desde su creación ha recibido la CPI por parte de la UE.

Al no haber procedido a capturar al Primer Ministro de Israel, invitado por el Presidente de Hungría, Hungría fue objeto de una decisión de la CPI declarando, el pasado 24 de julio del 2025, que incumplió con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma: véase al respecto nuestra breve nota sobre esta decisión (muy pocamente difundida) de los jueces de la CPI y titulada «Gaza / Israel: Corte Penal Internacional declara que Hungría ha violado sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma«, editada el mismo 24 de julio del 2025 y disponible aquí.

No está de más señalar la gran cercanía existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos y las actuales autoridades húngaras.

Es de notar que en este mismo mes de julio del 2025, durante una reunión de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, México presentó una declaración suscrita por 48 Estados en defensa de la CPI y de la justicia penal internacional y repudiando las sanciones norteamericanas adoptadas el mes anterior: se trata de una lista en la que no figura Costa Rica (véase texto difundido en twitter por México con lista de las banderas de los Estados firmantes de dicha declaración por orden alfabético donde después del escudo de Colombia se registra el de Croacia).

Así como Hungría se presenta como un «socio» seguro en Europa del actual Primer Ministro de Israel, es muy posible que Argentina lo invite también en visita oficial, desafiando, al igual que Hungría, la autoridad de la CPI (véase nota de prensa de Perfil del 30 de julio del 2025): con un detalle «técnico» de interés para los pilotos israelíes y es que la aeronave transportando al Primer Ministro israelí entre Tel Aviv y Buenos Aires deberá obtener primero la autorización de sobrevuelo de Estados Partes al Estatuto de Roma cuyas máximas autoridades no comparten en lo más mínimo la maniobra desafiante emprendida por las actuales autoridades de Argentina. En el 2017, por otras razones, el viaje oficial a Australia se complicó para el Primer Ministro israelí, con la decisión de Indonesia de prohibir el ingreso en su extenso espacio aéreo a su aeronave (véase nota de The Guardian).

El 29 de agosto del 2025, Turquía anunció cerrar su espacio aéreo a aviones israelíes, sean civiles o militares (véase nota de prensa) así como el acceso a sus puertos marítimos de flota mercante a destinación de Israel (véase nota de RFI), luego de condenar los ataques de Israel a Siria en un comunicado emitido el 26 de agosto (véase texto de su comunicado oficial). El cierre del espacio aéreo a aeronaves israelíes y de puertos a barcos es una medida que debería interesar a otros Estados en el mundo.

La actitud de varios Estados europeos con relación a la orden de arresto contra el Primer Ministro israelí

Con relación a la justicia penal internacional y a los graves problemas de aplicación que se evidencian en Europa cuando de Israel y de sus exacciones en Gaza se trata, el reciente viaje del Primer Ministro de Israel a Estados Unidos suscitó la profunda indignación de la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino: en efecto, al otorgarle Grecia, Italia y Francia a su aeronave una autorización de sobrevuelo de su espacio aéreo para trasladarse de Budapest en dirección de Washington, estos tres Estados europeos actuaron como si la justicia penal internacional no hubiera solicitado el arresto a todos los Estados Partes al Estatuto de Roma del actual Primer Ministro israelí (véase su tweet). En Francia, un colectivo de juristas, JURDI, interpuso una acción ante los tribunales galos contra las autoridades responsables de otorgar este tipo de permisos de sobrevuelo (véase comunicado del 6 de julio).

El tema de la autorización de vuelo en el espacio aéreo para aeronaves usadas por el actual Primer Ministro de Israel podría extenderse a otros Estados.

Con relación a la no captura de una persona al encontrarse en el territorio de un Estado Parte al Estatuto de Roma, un reciente precedente es el de Mongolia, que fue condenada por la CPI en octubre del 2024 por no capturar y entregar a la justicia penal internacional de La Haya al Presidente de Rusia, de visita en Mongolia, siendo objeto de una orden de arresto desde el mes de marzo del 2023 (véase decisión de la Sala de la Preliminar).

Más generalmente, el malestar en Europa es más que palpable ante:

– por un lado, la extrema vehemencia con la que estos Estados defendieron la aplicación de los principios sobre los que se fundamenta la justicia penal internacional en el caso de las exacciones ordenadas por el Presidente de Rusia en el territorio ucraniano,

– por otro lado, la extrema tibieza cuando se trata de aplicar estos mismos principios a los dirigentes de Israel por las exacciones de todo tipo cometidas en Gaza.

El pasado 16 de julio, desde una prestigiosa ONG española en materia de derechos humanos como la es la AEDIDH (véase carta), se pudo leer que:

«En consecuencia, la AEDIDH insta a España y a la Unión Europea a condenar enérgica y públicamente el genocidio palestino y las sanciones ilegales a la RE; adoptar todas las medidas a su alcance, de conformidad con el derecho internacional, para parar el genocidio en curso y socorrer a la población civil palestina; reiterar públicamente su compromiso con la CPI, la UNRWA y los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas; aumentar sustancialmente las respectivas contribuciones financieras para asegurar que puedan continuar su trabajo a total cabalidad; y apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que prestan ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados, reclamando que se respete la libertad de prensa y la vida del personal humanitario desplegado en las zonas bajo ocupación militar israelí».

Cuando, en el mes de enero del 2024, la Corte Internacional de Justicia de La Haya le ordenó, en su primera ordenanza de carácter urgente a Israel, cesar la forma tan peculiar de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza, nos habíamos permitido indicar en un texto publicado en un portal en La Haya destinado a la comunidad diplomática en la capital holandesa (Nota 10) si muchos no debían hacerse unas preguntas muy sencillas que nos parece oportuno volver a reproducir (en particular dada la inacción observada, por parte de muchos en Europa y en otras latitudes del mundo):

«Esta ordenanza de la CIJ también interpela de ahora en adelante al resto de la comunidad internacional para idear cómo frenar de manera significativa a un Estado cuyas máximas autoridades parecieran decididas a llevar a cabo una operación militar punitiva contra la población civil de Gaza, en represalia al ataque sufrido en la mañana del 7 de octubre perpetrado en territorio israelí por parte del Hamás. Es muy probable que, ordenanza de la CIJ en mano, Estados, sea a título individual o colectivo, se planteen algunas interrogantes muy válidas:

-¿se puede seguir manteniendo relaciones diplomáticas, económicas “normales” con un Estado al que la CIJ señala que puede estar violando varias disposiciones de una emblemática convención como la Convención contra el Genocidio de 1948?

-¿se puede seguir exportando armas y municiones, componentes electrónicos con fines militares a un Estado que está demostrando no saberlos usar correctamente, con bombardeos indiscriminados y desproporcionales y una deliberada política de destrucción total?

-¿se puede seguir manteniendo relaciones en el ámbito académico, en materia de cooperación técnica y científica, con un Estado que desde la tarde/noche del 7 de octubre destruye de manera intencional y deliberada escuelas, centros educativos superiores, y universidades en Gaza?».

Resulta un tanto extraño que el irrespeto por parte de Israel a la autoridad de la CIJ de La Haya desde el 26 de enero del 2024, no haya llevado a muchos Estados a modificar el tipo de relaciones que mantienen con Israel, hasta tanto sus autoridades no acaten lo dispuesto de manera muy precisa por la CIJ en esta primera ordenanza.

El «argumento afgano» para maquillar la verdadera motivación de estas sanciones

Si bien en estas sanciones contra la CPI de este 20 de agosto del 2025, Estados Unidos refiere también, y en primer lugar, a investigaciones en su contra por exacciones cometidas por su personal militar en Afganistán, en realidad el objetivo prioritario de estas sanciones es proteger a Israel e intentar intimidar a la CPI.

Se trata de una maniobra que ya habíamos tenido la oportunidad de observar en el 2020 cuando Estados Unidos también amenazó a la CPI de sanciones en su contra bajo lo que podríamos denominar «el argumento afgano«: véase al respecto nuestra nota publicada en el portal de la UCR y titulada «Sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 20 de setiembre del 2020, disponible aquí.

En una entrega para un sitio jurídico especializado en Francia (Le Monde du Droit), nos habíamos permitido titular una de las sub-partes del texto de la siguiente manera:

«Israël: le filigrane qui tente de se cacher derrière cette annonce» (Note 11).

A modo de conclusión

Al haberse para muchos Estados clarificado el tipo de aranceles que Estados Unidos les aplicará de manera individual o bien de manera colectiva (caso de la UE), será de interés observar si los demás integrantes de la comunidad internacional alzarán esta vez la voz en defensa de la CPI y de su personal.

Al respecto, resulta de interés indicar que en febrero del 2025, ante las primeras sanciones de Estados Unidos contra la CPI desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, fue desde el portal de Países Bajos que se pudo leer una declaración en defensa de la CPI suscrita por 79 Estados (véase texto), entre los cuales, por parte de América Latina, se registraron las firmas de: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se notará la ausencia en esta declaración conjunta de los siguientes Estados Partes al Estatuto de Roma pertenecientes a América Latina: Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay.

En los casos de Argentina y de Paraguay, hay que tener claro que desde ya un buen tiempo para acá, ambos se han convertido en lo que podríamos denominar las dos “fichas útiles” de Israel en América Latina: así lo evidencian sus votos, alineados con los de Israel y los de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuando se examinan resoluciones relacionadas a Israel y al drama indecible que se vive en Gaza.

Como extrañeza de la que hay que tomar nota, esta declaración conjunta de febrero del 2025 de apoyo a la CPI no fue divulgada desde el portal diplomático de muchos de sus suscriptores (como si de pronto, … su difusión no resultara del todo oportuna y mucho menos conveniente para algunos de ellos).

Hace poco, tuvimos la oportunidad de analizar los silencios y omisiones de muchos Estados, el pasado 17 de julio, día internacional de la justicia penal internacional. Se trata de una fecha que pasó prácticamente desapercibida en este 2025: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, disponible aquí.

De manera que nuestros estimables lectores se hagan una idea del pesado silencio instalado en algunas capitales, en particular europeas, en este 2025 para conmemorar el día internacional de la justicia penal internacional, resulta de interés notar, a modo de muchos ejemplos, el mutismo absoluto de Alemania en julio del 2025 y compararlo con el comunicado oficial difundido el 16 de julio del 2023 por la misma diplomacia alemana (véase texto). De cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a iniciar en septiembre del 2025, será de interés observar si, por ejemplo, la Misión de Italia ante las Naciones Unidas suscribirá y difundirá un texto similar al que difundió en el 2020 (véase enlace), suscrito por 71 Estados en defensa de la CPI y condenando las sanciones en su contra de Estados Unidos… o no.

Más allá de las presiones diplomáticas que se van a ejercer sobre diversos Estados para no condenar esta serie de sanciones norteamericanas contra la CPI observadas en este 2025 (febrero /junio /agosto), resulta evidente que al adoptarlas, el actual ocupante de la Casa Blanca confirma ante el resto de la comunidad internacional, su total pérdida de credibilidad, y de paso, el carácter incondicional e inquebrantable del apoyo de Estados Unidos a Israel.

En cuanto a la reiteradas omisiones de Costa Rica observadas en lo que va de este 2025 y mucho antes, un reciente foro virtual auspiciado por SurcosDigital y Alianza por una Vida Digna realizado el 13 de agosto en Costa Rica (véase enlace), denota la total inconsistencia, a partir de las mismas cifras del comercio exterior existente entre Israel y Costa Rica, de otra iniciativa gubernamental bastante insólita: la negociación y la suscripción de un tratado de libre comercio con Israel (Nota 12).

Notas – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Se despeja el camino para la la justicia penal internacional. La CPI puede examinar lo que ocurre en Palestina«, Sección Voz experta, Portal de la UCR, 18 de febrero del 2021. Texto integral disponible aquí.

Nota 2: Cuando, en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021). De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24. En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales.

Nota 3: Sobre las sanciones dictaminadas en el mes de junio del 2025 por la actual administración norteamericana, muy pocamente comentadas en la doctrina jurídica especializada, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern«, Verfassungsblog, 7 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 4: Con relación al cierre en 1988 por parte de Estados Unidos de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en aquel momento con rango de observador adscrito ante Naciones Unidas en Nueva York, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había declarado que el procedimiento arbitral previsto debía obligatoriamente ser aceptado por Estados Unidos (véase opinión consultiva de 1988, párrafo conclusivo 58). Una decisión de un tribunal norteamericano consideró el cierre de esta oficina como perfectamente fundamentada, haciendo a un lado las obligaciones internacionales derivadas del acuerdo de sede vigente entre Estados Unidos y Naciones Unidas.

Nota 5: Véase RUBIN M., «The International Criminal Court, Netanyahu, and Berlin’s Dilemma«, GIGA Focus Global (Hamburgo), edición de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 6: El 25 de junio del 2025, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la muy poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otro tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 22 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia.

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «A un año de la operación ‘Margen Protector’: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional«, Estudio del CURI (Uruguay), edición del 18 de agosto del 2015, página 3. Texto integral disponible aquí.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Informe de Comisión de Investigación sobre última ofensiva de Israel en Gaza del 2014 presentado», Derechoaldia, 24 de junio del 2015. Texto integral disponible aquí.

Nota 9: Véase al respecto nuestra nota publicada a finales del mes de octubre del 2023: BOEGLIN N., “Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.

Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza /Israel: la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia«, MagazineDiplomat (La Haya), edición del 27 de enero del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 11: Véase BOEGLIN N., «Les sanctions annoncées par les États-Unis contre le personnel de la Cour Pénale internationale (CPI): brève mise en perspective«, Le Monde du Droit, Section Décryptages, edición del 14 de julio del 2020. Texto integral disponible aquí.

Nota 12: Sobre la inconveniencia de suscribir cualquier tipo de tratado bilateral con Israel en este 2025, véase BOEGLIN N., «¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica … firmar un TLC con Israel?«, 10 de agosto del 2025. Texto disponible aquí. Con relación al foro del 13 de agosto del 2025 auspiciado por SurcosDigital y Alianza por una Vida Digna, un foro similar, realizado el 30 de noviembre del 2023 con presencia de la representante de Palestina en Costa Rica ya anticipaba de manera muy precisa y detallada, lo que esperaba a Gaza de no frenar Estados Unidos la sed de venganza de Israel y el «asedio total» contra toda Gaza, población civil incluida (véase enlace en YouTube).

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto: nboeglin(a)gmail.com