Gobierno de Argentina deroga decretos que afectaban entes públicos y el derecho a huelga

Buenos Aires, 3 sep (Sputnik).- El Gobierno argentino dio marcha atrás con un decreto que limitaba el derecho a huelga, declarado inconstitucional por la justicia, junto con otras normas que afectaban la estructura o que disolvían organismos públicos y que fueron rechazados por el Congreso.

«Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos», indican dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

La actual gestión anuló las disposiciones que alteraban el derecho a huelga y que modificaban instituciones públicas tras el rechazo a finales de agosto de la Cámara de Diputados y del Senado a un DNU y a cuatro decretos delegados emitidos por la actual gestión antes de que expirasen las facultades delegadas concedidas al presidente, Javier Milei.

Con la nueva reglamentación, permanecerán con su estructura habitual Vialidad Nacional, que el Gobierno intentó privatizar; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Además, derogó los decretos que disolvían la Comisión Nacional de Tránsito, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

La actual administración también dejó sin efecto la desregulación del transporte marítimo que habilitaba a que buques y tripulaciones extranjeras operasen con matrícula argentina.

En simultáneo, el Ejecutivo también corrigió la decisión de restringir el derecho a huelga en numerosos sectores económicos, al declarar como esenciales determinadas actividades, como la navegación en aguas marítimas, lo que había sido objetado por la justicia en dos instancias.

La actual administración apuesta por desregular la economía y por reducir la estructura estatal para reducir la inflación bajo la asunción de que con el predominio de la intervención privada se desarrollará el país. (Sputnik)