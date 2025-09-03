Gobierno de Honduras rechaza denuncias de presidenciable opositor

Tegucigalpa, 3 sep (Prensa Latina) El secretario de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras, Octavio Pineda, desmintió hoy las denuncias del candidato presidencial del derechista Partido Liberal, Salvador Nasralla, sobre un presunto financiamiento irregular de obras públicas.

Pineda acusó de mentiroso al presentador de televisión devenido político, quien en redes sociales señaló al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Nasralla miente, miente, miente”, dijo el ministro en conferencia de prensa, y aseguró que todas las contrataciones de la actual administración se realizan conforme a los procedimientos legales y bajo los estándares internacionales exigidos por los organismos financieros.

Destacó que todos los endeudamientos autorizados al ejecutivo de Castro cuentan con aprobación del Congreso Nacional (Parlamento) y cumplen estrictamente la normativa del BCIE.

Visiblemente molesto por las falsedades lanzadas por el candidato opositor, el ministro señaló que los proyectos viales fueron sometidos a licitaciones públicas internacionales, con participación de empresas hondureñas y de Guatemala, México, Costa Rica, España, Perú, Colombia y Brasil, entre otros.

Además, afirmó que toda la información está disponible en el diario oficial La Gaceta y en los portales de transparencia de Honduras Compras, incluyendo un QR para facilitar su consulta, enfatizó.

Subrayó que la SIT está ejecutando la mayor inversión pública en la historia de Honduras de manera transparente, honesta y con personal altamente capacitado.

Aseguró que las obras no se detendrán por publicaciones falsas ni por ataques a la reputación de la SIT o su unidad ejecutiva, que administra una cartera superior a los mil 300 millones de dólares, manifestó.

Pineda retó a Nasralla a que demuestre sus imputaciones ante el Ministerio Público (Fiscalía).

“La mentira se combate con la verdad y tiene pies de barro”, concluyó el titular de Infraestructura.