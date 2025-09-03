Guterres se solidariza con Pakistán por las inundaciones que se han cobrado ya cerca de 900 vidas

Naciones Unidas, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este miércoles «su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Pakistán», donde el balance de víctimas mortales a causa de las inundaciones de la temporada del monzón se han acercado ya a las 900, con más de 1.100 heridos.

«El secretario general está profundamente entristecido», ha afirmado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha declarado asimismo que el líder de la ONU «expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Pakistán, transmite su más sentido pésame a las familias de quienes han perdido la vida y desea una rápida recuperación a los heridos».

El desastre, que el documento atribuye a «un monzón severo agravado por el cambio climático», ha afectado a alrededor de 1,5 millones de personas y ha dejado a cientos de miles necesitadas de ayuda humanitaria, según ha relatado el portavoz, que también ha subrayado que «más de 3.000 viviendas, más de 400 escuelas y alrededor de 40 centros de salud han sufrido daños».

Guterres ha elogiado a las autoridades pakistaníes «por haber reubicado a más de un millón de personas en el Punjab», la región situada en el este del país y que ha sido una de más azotadas por las inundaciones. Naciones Unidas, por su parte, «está colaborando estrechamente con las autoridades pakistaníes para evaluar rápidamente las repercusiones humanitarias de las inundaciones, determinar las necesidades y subsanar las deficiencias en la respuesta al desastre», ha indicado Dujarric.

En esta línea, según reza el mismo texto, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, «ha liberado 600.000 dólares (casi 515.000 euros) del Fondo Humanitario Regional Mancomunado para apoyar las labores de socorro y recuperación», mientras que se están manteniendo conversaciones con Islamabad sobre un plan de respuesta.

Pakistán está haciendo frente a uno de los episodios más críticos de lluvias torrenciales, y las consiguientes inundaciones se han cobrado ya 883 víctimas mortales, mientras que la cifra de heridos ha aumentado hasta los 1.177, según ha publicado este mismo miércoles la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres pakistaní en su informe diario.

Según el organismo, más de 9.250 viviendas se han visto afectadas, con casi una cuarta parte de ellas totalmente destrozadas, mientras que también han muerto más de 6.100 cabezas de ganado.