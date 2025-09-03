Homicidios en cárceles de Chile crecieron un 36 % durante 2024, reporta Fiscalía

Santiago, 3 sep (Sputnik).- Durante el 2024, se registraron 49 asesinatos al interior de los recintos penales de Chile, cifra que representa un aumento de un 36 por ciento respecto a 2023, publicó este miércoles Fiscalía a través de un informe.

«El año pasado se registraron 49 homicidios en total en las 88 prisiones a lo largo de Chile, cifra que significa un alza de un 36 por ciento en relación a 2023, que tuvo 36 casos», indicó la Fiscalía por medio de su informe anual de asesinatos en cárceles.

La expansión de la cifra tendría directa relación con el crecimiento de la población penal en el país, que aumentó de 53.450 internos registrados en 2023 a 59.118 en 2024, lo que representa un incremento de 10,6 por ciento en un año.

El caso más crítico se presentó en la Región Metropolitana, donde los homicidios pasaron de 8 a 20 en el periodo de un año, representando un aumento de un 150 por ciento.

El informe reveló también que en lo que va de 2025 se han registrado 18 casos de asesinatos en los distintos recintos carcelarios del país. (Sputnik)