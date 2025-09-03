Iglesia armenia tilda de violación la prolongación del arresto del arzobispo Adzhapajián

Ereván, 3 sep (Sputnik).- El máximo órgano de la Iglesia apostólica armenia, la Santa Sede de Echmiadzin, denunció este miércoles que la prórroga de la detención del arzobispo Mikael Adzhapajián se realizó con burdas violaciones de la ley, según un comunicado de la institución religiosa.

Un tribunal de Ereván prorrogó el martes por un mes el arresto del metropolitano armenio cuando su condena expiraba el 6 de septiembre.

«El 2 de septiembre, con la más grave violación de la ley y derechos, se prorrogó una vez más el arresto del arzobispo Mikael Adzhapajián. Es absolutamente evidente que el tribunal, en lugar de administrar justicia, se unió abiertamente a la campaña antieclesiástica desatada por las autoridades, asumiendo el indigno papel de tomar represalias contra el clero y las personas que apoyan a la Iglesia», afirma la nota.

La Iglesia apostólica armenia sostuvo que es necesario poner fin a la ilegalidad, incluido el enfoque discriminatorio, y liberar de inmediato tanto al arzobispo Adzhapajián como a otras personas detenidas ilegalmente bajo cargos falsos.

A finales de junio pasado, la justicia armenia dictó dos meses de prisión contra el arzobispo. El abogado de Adzhapajián, Ara Zograbián, declaró que la sentencia carecía de fundamento y sería impugnada.

El 30 de julio, el Tribunal de Apelaciones armenio dejó bajo arresto al arzobispo. La Iglesia Apostólica Armenia condenó esta decisión. Posteriormente, el 15 de agosto, la Justicia rechazó la solicitud de la defensa de liberar al imputado.

Las relaciones entre las autoridades armenias y la Iglesia se deterioraron drásticamente después que el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, publicara, a finales de mayo, mensajes ofensivos sobre la Iglesia Apostólica Armenia en Facebook (proscrita en Rusia por extremismo), que incluían el uso de lenguaje obsceno.

Posteriormente, Pashinián propuso cambiar el procedimiento de elección del Catolicós de Todos los Armenios y darle un papel decisivo al Estado en dicho proceso.

Las numerosas comunidades de armenios del mundo entero expresaron su indignación y dijeron a Sputnik que la persecución política a la Iglesia y a sus adeptos era inadmisible. (Sputnik)