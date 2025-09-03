Indagan a exasesor de Chaves Robles por presunto lavado de dinero

San José, 3 sep (EP/PL).- La Fiscalía General de Costa Rica tomó declaración indagatoria al exasesor del presidente Rodrigo Chaves, Federico Cruz, por presunto lavado de dinero vinculado a una acusación penal contra el mandatario por supuesta concusión.

El Ministerio Público confirmó esa diligencia como parte del proceso, mediante la cual puso en conocimiento al emplazado sobre la investigación iniciada en su contra y las pruebas de que dispone la justicia para juzgarlo.

La Fiscalía comunicó durante la indagación con Cruz, en la que estuvo presente el defensor de este, Gerardo Chaves, que el asesor presidencial es sospechoso de legitimación de capitales, bajo el expediente número 25-000044-033-PE.

El proceso con Cruz está asociado a la denuncia contra Chaves por ordenar que el publicista Christian Bulgarelli, contratado para una campaña digital en la Casa Presidencial, entregara al entonces asesor del gobernante 32 mil dólares como parte de una transacción mediante una cifra millonaria.

La negociación implicaba conceder a Bulgarelli el contrato para esa operación digital por valor de 405 mil dólares, mediante un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, negociación en la que también estuvo involucrado el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho del presidente.

Una comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia una solicitud de desafuero de la Corte suprema de Justicia contra ambos ante la acusación penal anunció que comunicará para el viernes una decisión, en uno u otro sentido, sobre el levantamiento de dicha inmunidad.