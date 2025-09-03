Kim Jong-un elogia el desarrollo de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia

Moscú, 4 sep (Sputnik).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, evaluó positivamente el desarrollo de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia en todos los ámbitos tras la conclusión de un tratado de asociación estratégica, informó la Agencia Telegráfica Central de Corea.

«Kim Jong-un expresó su alegría por reunirse nuevamente con el presidente (ruso Vladímir) Putin y elogió la expansión dinámica y el desarrollo de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia en todas las áreas tras la conclusión del tratado interestatal», señala el medio.

Según la agencia, Putin, por su parte calificó las relaciones entre Pyongyang y Moscú como relaciones de especial confianza mutua, amistad y alianza.

«Los jefes de Estado debatieron en detalle los planes a largo plazo de cooperación entre Corea del Norte y Rusia y reafirmaron su firme voluntad de seguir desarrollando las relaciones bilaterales a un alto nivel», agrega.

La agencia también indica que Kim Jong-un intercambió opiniones con el presidente Putin sobre importantes asuntos internacionales y regionales.

El 19 de junio de 2024, durante la visita oficial de Putin a Pyongyang, Rusia y Corea del Norte firmaron un tratado de asociación estratégica integral. Este nuevo acuerdo, de duración indefinida y que entrará en vigor una vez se intercambien los instrumentos de ratificación, sustituye al tratado bilateral de amistad, buena vecindad y cooperación firmado en el año 2000. (Sputnik)