La reciente Cumbre de Líderes de la OCS en Tianjin atrajo una atención renovada a esta organización, que comenzó como un medio para resolver disputas fronterizas entre China y algunas exrepúblicas soviéticas, pero luego se convirtió en un grupo híbrido de seguridad y economía. Alrededor de dos docenas de líderes asistieron al último evento, incluido el primer ministro indio Narendra Modi, quien realizó su primera visita a China en siete años. Los medios no occidentales anunciaron la cumbre como un punto de inflexión en la transición sistémica global hacia la multipolaridad.

Si bien la OCS está más vigorizada que nunca dado el incipiente acercamiento chino-indo del que Estados Unidos fue responsable inadvertidamente , y los BRICS son hoy en día un nombre familiar en todo el mundo, ambas organizaciones solo transformarán gradualmente la gobernanza global en lugar de abruptamente como algunos esperan. Para empezar, están compuestos por miembros muy diversos que solo pueden acordar de manera realista puntos amplios de cooperación, que en cualquier caso son estrictamente voluntarios, ya que nada de lo que declaran es legalmente vinculante.

Lo que une a los países de la OCS y los BRICS, y hay una creciente superposición entre ellos (tanto en términos de miembros como de socios), es su objetivo compartido de romper el monopolio de facto de Occidente sobre la gobernanza global para que todo sea más justo para la mayoría mundial. Con ese fin, buscan acelerar los procesos de multipolaridad financiera a través de los BRICS para adquirir la influencia tangible necesaria para implementar reformas, pero esto también requiere evitar futuros escenarios de inestabilidad interna a través de la OCS.

Sin embargo, el Banco BRICS cumple con las sanciones antirrusas de Occidente debido a la compleja interdependencia económica de la mayoría de los miembros con él, y también hay renuencia a acelerar la desdolarización precisamente por esa razón. En cuanto a la OCS, sus mecanismos de intercambio de inteligencia solo se refieren a amenazas no convencionales (es decir, terrorismo, separatismo y extremismo) y están paralizados en gran medida por la rivalidad indo-paquistaní, mientras que las preocupaciones relacionadas con la soberanía impiden que el grupo se convierta en otro «Pacto de Varsovia».

A pesar de estas limitaciones, la Mayoría Mundial sigue trabajando más estrechamente que nunca en pos de su objetivo de transformar gradualmente la gobernanza global, que se ha vuelto especialmente urgente debido al uso casual de la fuerza por parte de Trump 2.0 (contra Irán y como amenaza contra Venezuela) y las guerras arancelarias. China está en el centro de estos esfuerzos, pero eso no significa que los dominará, de lo contrario, orgullosamente soberanos India y Rusia no habrían estado de acuerdo con esto si esperaran que ese fuera el caso.

Los procesos que se están desarrollando tardarán mucho tiempo en completarse, tal vez incluso una generación o más, debido en gran parte a la compleja interdependencia económica de países líderes como China e India con Occidente que no puede terminarse abruptamente sin causar un daño inmenso a sus propios intereses. Por lo tanto, los observadores deben moderar cualquier ilusión de una rápida transición a la multipolaridad en toda regla para evitar sentirse profundamente decepcionados y posiblemente desanimados como resultado.

De cara al futuro, el futuro de la gobernanza global estará marcado por la lucha entre Occidente y la mayoría mundial, que respectivamente quieren conservar su monopolio de facto y reformar gradualmente este sistema para que vuelva a sus raíces centradas en la ONU (aunque con algunos cambios). Sin embargo, ninguno de los escenarios maximalistas podría entrar en vigor en última instancia, por lo que instituciones alternativas centradas en regiones específicas como la OCS frente a Eurasia y la UA frente a África podrían reemplazar gradualmente a la ONU en algunos aspectos.

(*) Andrew Korybko, analista político estadounidense radicado en Moscú.