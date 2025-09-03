México y EEUU reafirman cooperación en seguridad basada en reciprocidad y respeto a soberanía

México, 3 sep (Xinhua) — México y Estados Unidos reafirmaron hoy miércoles su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua, informaron ambos gobiernos en un comunicado conjunto.

El anuncio se realizó en el marco de la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien arribó la víspera a México y fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

De acuerdo con el comunicado, la colaboración bilateral tiene como objetivo desmantelar el crimen organizado transnacional, combatir el tráfico de drogas y armas, y atender el flujo irregular de personas a través de la frontera común.

Los dos gobiernos informaron que se estableció un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá de forma periódica para dar seguimiento a los compromisos mutuos y a las acciones emprendidas en cada país.

Dichas medidas incluyen operaciones contra cárteles, inspecciones fronterizas, investigaciones financieras y acciones para eliminar túneles clandestinos en la franja limítrofe.

La declaración conjunta también destacó que la cooperación inmediata ya ha permitido reforzar la seguridad fronteriza, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de los marcos legales de cada nación.

México y Estados Unidos acordaron además ampliar la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas de prevención contra el consumo de opioides y sustancias ilícitas.

De igual forma, reafirmaron su «determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras», señalaron ambos gobiernos en el texto.

Como parte de la agenda de su visita, Rubio sostuvo este miércoles un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad y el canciller De la Fuente.

Posteriormente, los jefes de la diplomacia de ambos países ofrecieron una conferencia de prensa, en la que dieron a conocer el comunicado conjunto derivado de los acuerdos.

Tras el encuentro, la presidenta Sheinbaum escribió en su cuenta de la red social X que el acuerdo es fruto del trabajo de varios meses y está basado en cuatro ejes.

«Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua», señaló la mandataria, quien además publicó una fotografía del encuentro.