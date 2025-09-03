Multan a Google en Francia con 325 millones de euros por infracciones de rastreo

París, 3 sep (Xinhua) — La autoridad de protección de datos de Francia multó hoy a Google por incumplir los reglamentos de los rastreadores en línea.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) anunció que impondría una multa de 325 millones de euros (378,9 millones de dólares) al gigante tecnológico estadounidense, indicó una declaración en su sitio en internet.

Desde 2020, la CNIL ha multado a varias compañías por haber incumplido los requisitos legales relacionados con rastreadores publicitarios, indicó la declaración.

La CNIL agregó que Google también violó las reglas al mostrar anuncios en las pestañas de Gmail sin obtener primero el consentimiento del usuario.