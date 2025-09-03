ONU condena ataque israelí a cascos azules

Beirut, 3 sep (Xinhua) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió hoy miércoles un comunicado en el que condena un ataque con dron israelí contra sus cascos azules en el sur del Líbano el día anterior, calificándolo como uno de los incidentes más graves contra su personal y bienes desde el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado en noviembre pasado.

De acuerdo con la ONU, drones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) lanzaron cuatro granadas el martes por la mañana cerca de efectivos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés).

Los cascos azules se encontraban retirando barricadas que bloqueaban el acceso a una posición de la ONU cercana a la Línea Azul, la demarcación fronteriza entre el Líbano e Israel establecida por la ONU en el año 2000.

Una granada cayó a menos de 20 metros de los cascos azules y sus vehículos, mientras que las otras tres impactaron a unos 100 metros. Posteriormente, los drones regresaron al sur de la Línea Azul, precisó el comunicado, agregando que las FDI habían sido informadas con antelación sobre las labores de despeje de caminos de la UNIFIL en la zona.

Las labores de despeje de caminos fueron suspendidas tras el incidente debido a preocupaciones por la seguridad de los cascos azules. Cualquier acción que ponga en peligro a los cascos azules de la ONU y sus recursos, o que interfiera con su mandato, es inaceptable y constituye una violación grave de la Resolución 1701 y del derecho internacional, según el comunicado.

Asimismo, el comunicado recordó que corresponde a las FDI garantizar la seguridad de los efectivos de la ONU en cumplimiento de las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad extendió, por última vez, el 28 de agosto, el mandato de la UNIFIL antes de su retirada. La Resolución 2790, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, prolonga el mandato hasta el 31 de diciembre de 2026, previo a un proceso de reducción y retirada que deberá completarse dentro de un año.

Asimismo, solicita a Israel que retire sus fuerzas al norte de la Línea Azul y que levante las zonas de amortiguamiento designadas al norte de la misma.

Israel descarta que el ataque a la FINUL en Líbano fuera «intencionado»

Jerusalén, 3 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ejército de Israel ha descartado este miércoles que el ataque perpetrado contra efectivos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fuera «intencionado» y ha asegurado que el objetivo del mismo era «desmantelar y eliminar una posible amenaza» en la zona.

«Ayer, tropas estacionadas en un puesto avanzado en el sur de Líbano detectaron actividad sospechosa en la zona. En respuesta, la fuerza desplegó varias granadas aturdidoras en las inmediaciones para desmantelar y eliminar la posible amenaza. No se reportaron víctimas», ha asegurado Nadav Shoshani, portavoz del Ejército, en un comunicado.

Así, ha explicado que «varios soldados de la FINUL que se encontraban realizando operaciones la zona informaron de que se habían registrado disparos». «Hemos analizado este incidente para poder dar una aclaración», ha apuntado el portavoz, que ha recalcado que «no se registró fuego intencionado alguno dirigido al personal de la FINUL».

«La seguridad de nuestros civiles y fuerzas de seguridad sigue siendo la máxima prioridad para nosotros. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán operando para eliminar cualquier amenaza para el Estado de Israel», ha explicado, después de un ataque que la propia FINUL ha descrito como «uno de los más graves» contra su personal desde el alto el fuego en Líbano.

Este incidente tuvo lugar apenas unos días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovara –pese a las suspicacias de Estados Unidos e Israel– el mandato de la FINUL hasta finales de 2026, cuando tendrá un año de plazo para su retirada del país, donde hay alrededor de 11.000 militares desplegados, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.