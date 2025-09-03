Puerto terrestre de Xinjiang gestiona más de 5.000 viajes de trenes de carga China-Europa en 2025

Urumqi, 3 sep (Xinhua) — Hasta el 1 de septiembre, el puerto de Alashankou, también conocido como Paso de Alataw, un importante puerto terrestre en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, había gestionado más de 5.000 viajes de trenes de carga China-Europa (Asia Central) en este año, según China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Alashankou ha implementado mejoras en la infraestructura portuaria para aumentar la capacidad de transporte. Tras la entrada en funcionamiento del proyecto de doble vía Jinghe-Alashankou, el año pasado, el sector ferroviario de Xinjiang ha añadido una nueva línea de contenedores a través de la estación de Alashankou y ha modernizado dos existentes.

A comienzos de julio, la estación adaptó una vía para la carga y descarga de mercancías a granel, lo que aumentó la capacidad de gestión diaria en 7.700 toneladas y agilizó las operaciones, informó la compañía ferroviaria.

La Aduana de Alashankou también ha optimizado la eficiencia del despacho al habilitar declaraciones anticipadas a través de un sistema en línea, lo que permite que los trenes de carga salgan del puerto en tan solo 20 minutos.

El puerto de Alashankou opera actualmente 125 rutas ferroviarias de carga entre China y Europa (Asia Central), las cuales cubren 21 países, incluidos Alemania y Polonia, y transportan más de 200 tipos de mercancías, desde vehículos hasta componentes de maquinaria.