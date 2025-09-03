Putin elogia el sentido del humor de Trump con respecto al presunto complot contra EEUU

Pekín, 3 sep (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, al comentar las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre un supuesto complot entre Rusia, China y Corea del Norte contra Estados Unidos, afirmó que el mandatario «no carece del sentido del humor».

«El presidente de EEUU no carece del sentido del humor, todo está claro, todos lo sabemos muy bien», dijo Putin a los periodistas al término de su visita a Pekín.

Más temprano este miércoles, Trump insinuó en su red social Truth Social que China, Rusia y Corea del Norte presuntamente conspiraban contra EEUU. Así el mandatario comentó la presencia de los mandatarios de los tres países en el desfile militar de las Fuerzas Armadas de China en Pekín que se celebró este 3 de septiembre.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov sugirió que Trump «dijo con ironía» que Putin y sus homólogos de China y Corea del Norte, Xi Jinping y Kim Jong-un, respectivamente, preparaban una conspiración contra EEUU.

China conmemora este miércoles el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia contra la invasión japonesa y en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) con un desfile militar en la plaza de Tiananmén, en Pekín.

En este contexto, Trump señaló que «la gran pregunta» era si el mandatario chino mencionaría o no «el enorme apoyo» y la ‘sangre’ que EEUU dio a China para ayudarle a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil».

En su discurso durante el acto, Xi no mencionó a EEUU, pero agradeció a todos los países por sus contribuciones a la victoria. (Sputnik)