Putin: «Si Zelenski está listo, que venga a Moscú y esta reunión se celebrará»

Moscú, 3 Sep (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, celebrar un encuentro en Moscú.

«En cuanto a posibles reuniones con Zelenski, ya he hablado de ello. En general, nunca he descartado la posibilidad de tal reunión», dijo el líder ruso, agregando que siempre y cuando esté «bien preparada y pueda dar resultados positivos».

El mandatario explicó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le había pedido reunirse con Zelenski. «Dije que sí, que es posible. Al fin y al cabo, si Zelenski está listo, que venga a Moscú, tal reunión se va a celebrar», afirmó Putin.

No obstante, el mandatario señaló que, reunirse con el líder del régimen de Kiev en su situación actual es un «camino a ninguna parte» debido a la expiración de su legitimidad en el cargo presidencial. En esa línea, Putin calificó a Zelenski como «el actual jefe de la Administración» de Ucrania. (Sputnik)