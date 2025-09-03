Representante de Rusia en Viena debate con el jefe del OIEA el dossier nuclear de Irán

Viena, 3 sep (Sputnik).- El representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, debatieron la situación en torno al dossier nuclear de Irán.

«Me reuní con el director general del OIEA, Rafael Grossi, para debatir la alarmante situación que surgió en torno al dossier nuclear de Irán», escribió Uliánov en la red social X.

Irán y EEUU celebraron cinco rondas de negociaciones indirectas con mediación de Omán sobre el programa nuclear iraní, la sexta estaba programada para el 15 de junio, pero no se realizó por el conflicto que estalló entre Irán e Israel.

Como motivo clave para empezar la operación militar contra Irán sirvió la acusación del OIEA, Israel y Estados Unidos sobre el presunto desarrollo secreto del programa nuclear militar iraní. Los blancos clave fueron las instalaciones nucleares de Irán, bombardeadas primero por Israel y después por Estados Unidos.

El 2 de julio pasado el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dispuso aplicar la ley sobre la suspensión de la cooperación con el OIEA, y los inspectores de este ente fueron expulsados del país. Al mismo tiempo, el canciller iraní, Abás Araqchi, pese a la suspensión de la colaboración con el OIEA, dijo que la puerta sigue abierta.

Durante los últimos dos meses Irán intensificó contactos con el «trío europeo» (Alemania, Francia y el ReinoUnido) con el fin de concertar un nuevo acuerdo nuclear. Como condición preliminar, los países europeos exigieron que Teherán sostenga negociaciones directas con Washington.

Puesto que el 18 de octubre de 2025 se vence la vigencia de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la que se aprobó el pacto nuclear de 2015, el «trío europeo» amenazó a Teherán de poner en marcha el mecanismo de restablecimiento de las sanciones internacionales si la República Islámica no acepta aprobar el acuerdo nuclear hasta el fin de agosto o prorrogar la vigencia de la resolución 2231.

El 28 de agosto pasado, Alemania, Francia y el Reino Unido informaron al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el lanzamiento del mecanismo de restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán, suspendidas por el pacto nuclear de 2015. Pero las sanciones no entran en vigor inmediatamente, en el Consejo de Seguridad de la ONU debe votarse el proyecto de resolución sobre la prórroga de la suspensión de las sanciones. Si la respectiva resolución no queda aprobada en el transcurso de 30 días, las sanciones se restablecerán.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Alemania, China, Rusia, EEUU, Francia y el Reino Unido– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sacó a EEUU del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que el país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. (Sputnik)