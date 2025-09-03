Rusia mantiene requisitos de visado para ciudadanos chinos

Vladivostok (Rusia), 4 sep (Sputnik).- Rusia no considera por ahora un régimen de exención de visados recíproco con China, ya que requiere un trabajo exhaustivo adicional, declaró el director del departamento de cooperación económica multilateral del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, Nikita Kondrátiev.

El 2 de septiembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun anunció que China aplicará a partir del próximo día 15 una exención de visado para ciudadanos rusos, como proyecto piloto de un año de duración.

«Este fue un paso inesperado para nosotros por parte de China, que inicialmente no estaba previsto, al menos por el Ministerio de Desarrollo Económico (…). Rusia no respondió a la introducción de un régimen sin visado con China. Esta historia requiere un estudio más profundo y actualmente no se está considerando», dijo Kondrátiev a Sputnik durante el Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés).

En cuanto al turismo en Rusia, la fuente de la agencia señaló que casi la mitad de los visados electrónicos para Rusia entre enero y julio de 2025 fueron expedidos a ciudadanos de China, con alrededor de 200.000.

Por otro lado, según Kondrátiev, si se tiene en cuenta la entrada mediante todos los mecanismos disponibles con China, la cifra supera las 400.000 visas.

Así, al visado electrónico le correspondió aproximadamente un 35%, y el resto fueron viajes sin visa en grupos y el visado regular, agregó.

En agosto de 2023, los turistas extranjeros pueden acceder al visado electrónico para viajar a Rusia. Los ciudadanos de 64 países ya pueden obtenerlo.

La décima edición del EEF se desarrolla en Vladivostok del 3 al 6 de septiembre de 2025 bajo el lema «Lejano Oriente: cooperación en aras de la paz y la prosperidad».

