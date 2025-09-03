Secretario de Defensa afirma que EEUU no busca conflictos con Rusia y China

Washington, 3 sep (Sputnik).- EEUU no está buscando conflictos militares con Rusia o China, afirmó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

«No lo hacemos, y hemos sido claros al respecto con China, Rusia y otros», dijo Hegseth a Fox News.

El funcionario añadió que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono «estar preparado», porque Washington quiere restablecer la disuasión, no buscar el conflicto.

Cuando fue consultado acerca del desfile en Pekín que recordará el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que asistieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, Hegseth respondió que «las debilidades de la anterior administración condujeron a que Rusia y China estén más cerca».

Más temprano este miércoles, Trump publicó en su plataforma Truth Social, en referencia al desfile en Pekín, que Rusia, China y Corea del Norte «conspiran en contra de los EEUU de América».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que la interacción de Rusia con China y Corea del Norte se desarrolla para el beneficio de esos países, y no en contra de nadie. (Sputnik)