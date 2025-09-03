SENASA confirma casos de Tripanosomiasis en caballos

San José, 3 sep (Elpaís.cr).- El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), informó sobre la detección de varios casos de Tripanosomiasis en caballos en distintas regiones del país, situación que obliga a reforzar la vigilancia y la prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con la institución, los diagnósticos fueron confirmados por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA), que notificó oficialmente a SENASA el pasado 26 de agosto.

Los casos se ubican en Santa Ana, Ciudad Colón, Barva, el centro de Heredia, Alajuela, La Guácima y Guanacaste.

Actualmente, se analizan las muestras para identificar con precisión la especie del parásito causante, lo que permitirá definir con mayor exactitud las acciones a seguir.

Aunque la Tripanosomiasis ya había sido reportada en el país y cuenta con tratamiento, las autoridades recalcan que la clave está en detectar a tiempo y contener los focos. El director general de SENASA, Luis Matamoros, hizo un llamado a los propietarios y cuidadores de caballos: “El llamado es a que estén atentos. Si ven animales enfermos, acudan al veterinario de confianza de inmediato”.

Síntomas y riesgos

Los caballos infectados pueden presentar picos febriles, pérdida de apetito, depresión, anemia, edema abdominal y en extremidades, entre otros signos.

SENASA recordó que el diagnóstico temprano y la atención veterinaria adecuada son fundamentales para controlar la enfermedad.

Recomendaciones a propietarios y cuidadores

Como parte de las medidas de contención, SENASA recomienda:

Llevar al veterinario cualquier caballo con síntomas sospechosos y solicitar la toma de muestras de sangre en tubos con EDTA, mantenidas en refrigeración. El análisis realizado por la UNA corre por cuenta del propietario. Controlar los insectos transmisores, como tábanos, moscas paleteras y murciélagos vampiros. Usar equipo veterinario limpio y diferenciado para cada animal, especialmente en casos con riesgo de contagio por sangre. Revisar diariamente el estado de salud de los caballos para detectar síntomas de manera temprana. Evitar el movimiento de caballos enfermos como medida voluntaria de prevención.

Coordinación activa

SENASA indicó que mantiene vigilancia activa y trabaja de forma coordinada con la UNA y médicos veterinarios vinculados al sector ecuestre. Además, se han girado instrucciones a todas sus sedes para atender consultas de la ciudadanía relacionadas con esta enfermedad.

Las autoridades reiteraron que, aunque tratable, la Tripanosomiasis requiere una acción inmediata y conjunta entre instituciones, veterinarios y propietarios de caballos, con el fin de proteger tanto a los animales como a la actividad ecuestre en el país.