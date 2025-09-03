Venezuela: 80º aniversario de la victoria china en guerra contra agresión japonesa es «celebración de la humanidad entera»

Caracas, 3 sep (Xinhua) — La victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa es «motivo de celebración de la humanidad entera» por enfrentar el nazifascismo, destacó hoy miércoles la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«El sacrificio del pueblo chino, donde 35 millones de personas, civiles, militares, ofrendaron su vida en el combate contra el nazifascismo del imperio japonés de entonces, es motivo de reconocimiento, de celebración», expresó Rodríguez durante el acto de conmemoración por el 80º aniversario de la gesta, organizado en conjunto con la embajada china.

Desde el emblemático Panteón Nacional, en Caracas, Rodríguez resaltó que 80 años después de aquella victoria, el país asiático muestra «un camino que tiene un extraordinario mensaje para la humanidad a favor de la paz, a favor del desarrollo compartido de los pueblos».

Aseveró que el «odio que levanta el fascismo, más nunca puede imponerse» y, en ese sentido, valoró cómo China actualmente levanta las banderas «de la paz, de cooperación, dando una gesta extraordinaria para que el neofascismo, el neocolonialismo, el neonazismo más nunca se impongan».

Para Venezuela, «ese camino de cooperación, de hermandad, de amistad, que reposa hoy en una Asociación a Toda Prueba y a Todo Tiempo» con China, la cual «marca lo que será el desarrollo futuro y cómo nos encontramos juntos en un mismo espacio para defender la legalidad internacional», enfatizó Rodríguez.

Este miércoles, el presidente chino, Xi Jinping, encabezó los actos de conmemoración y afirmó que la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, una batalla ardua y grandiosa, marca la primera victoria total de China contra la agresión extranjera en los tiempos modernos.