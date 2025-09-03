Venezuela exporta café a 21 países y prevé aumento de producción

Caracas, 4 sep (Sputnik).- Venezuela prevé aumentar su producción de café, un producto que ya está siendo exportado a 21 países, destacó a la Agencia Sputnik el presidente de la Federación Venezolana de Caficultores, Andrés Álvarez.

«Hoy la producción supera los cuatro millones de quintales y vamos a un aumento progresivo para que pase a los cinco millones en los próximos años», informó Álvarez.

En julio, el presidente Nicolás Maduro fue más optimista y proyectó que este crecimiento puede alcanzarse este año.

De esa forma, se confirma una tendencia al alza en este rubro, ya que entre 2016 y 2023, la producción de este grano se ubicó entre 1.5 y 3.6 millones de quintales.

Álvarez, también diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), destacó que el café encabeza la lista de productos de exportación no petrolera del país sudamericano.

«Es un mensaje al país sobre cuán importante es animar a las poblaciones productivas a sembrar café», comentó el gremialista.

Álvarez resaltó que 21 de los 23 estados venezolanos cultivan el grano; lo que implica que el rubro se ha extendido más allá de las zonas productoras tradicionales ubicadas en los estados de Lara y Portuguesa (centro).

Venezuela cuenta con más de 58.000 caficultores y 425 marcas de café, de acuerdo con datos oficiales.

En tanto, la exportación de café creció un 500 por ciento en lo que va de este año, según el Gobierno.

Álvarez destaca que el Ejecutivo ha implementado políticas «amigables» con la exportación que permitieron que el café venezolano llegue a más de 21 países.

Entre esos destinos se encuentran México, Rusia, Siria, Turquía, Alemania, Australia, Bélgica, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba, Escocia, España, Francia, Grecia, Italia, y Japón.

LEY

El año pasado, el Parlamento aprobó parcialmente la Ley Nacional del Café, con el objetivo de promover la producción sustentable, la industrialización y la exportación de este grano.

La iniciativa ya pasó por una instancia de consulta popular y se estima que sobre fines de este año vuelva al Parlamento para recibir sanción definitiva.

«Aspiramos a tener esa ley antes de diciembre para beneficio de la cadena de valor de la caficultura», indicó Álvarez.

Asimismo, el gremialista consideró que el rubro precisa «romper con las cadenas del atraso» e incorporar técnicas modernas de manejo agropecuario.

El presidente Nicolás Maduro valoró en julio que el mercado interno de café en Venezuela está completamente abastecido gracias a la producción local. (Sputnik)