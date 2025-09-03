Venezuela saluda postura de México ante EEUU por defender derecho internacional

Caracas, 4 sep (Sputnik).- El Gobierno de Venezuela elogió el miércoles la postura de México en defensa del derecho internacional y la región de América Latina como una «zona de paz».

«Quiero reconocer y felicitar al Gobierno de México por haber hecho prevalecer los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como zona de paz, en el marco del combate contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas», detalló el canciller sudamericano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Más temprano el miércoles México y EEUU reafirmaron en un comunicado conjunto su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua.

Al respecto, Gil resaltó la postura de México como «un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar».

De igual manera, el canciller mencionó en su comentario que la declaración se genera en medio de lo que consideró como una «obsesión de (l secretario de Estado de EEUU) Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades en nuestra región, cuya narrativa queda completamente desmentida frente al respeto y la integridad que defienden nuestros pueblos».

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, también reivindicó el compromiso de su país con el derecho internacional, al pronunciarse ante Rubio sobre el reciente ataque realizado por Washington contra una embarcación que supuestamente partió de Venezuela con un cargamento de droga.

El incidente ocurre poco después de que la administración Donald Trump desplegara tropas en aguas del Caribe, y de que anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles. (Sputnik)