Xi elogia «imparable» revitalización nacional en acto conmemorativo del Día de la Victoria

Beijing, 3 sep (Xinhua) — La revitalización de la nación china es imparable, dijo hoy miércoles el presidente chino, Xi Jinping, durante el acto conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

La guerra de resistencia, ardua y grandiosa, marcó la primera victoria plena de China contra la agresión extranjera en los tiempos modernos, señaló Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, al pronunciar un discurso en un masivo acto de conmemoración celebrado en la Plaza Tian’anmen, en el centro de Beijing.

Tras señalar que la victoria se logró bajo el frente único nacional de resistencia contra la agresión japonesa promovido por el PCCh, el mandatario resaltó que el pueblo chino hizo una importante contribución a la salvación de la civilización humana y la defensa de la paz mundial con un inmenso sacrificio en la guerra, el cual compone una parte significativa de la Guerra Antifascista Mundial.

Solo cuando las naciones de todo el mundo se traten como iguales, vivan en armonía y se apoyen mutuamente, se podrá salvaguardar la seguridad común, eliminar la causa raíz de la guerra y evitar que se repitan las tragedias históricas, afirmó Xi.

Hoy, la humanidad se enfrenta nuevamente a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados de ganancia compartida o los juegos de suma cero, advirtió el presidente chino.

El pueblo chino se mantendrá firmemente en el lado correcto de la historia y el lado del progreso humano, adherirá al camino del desarrollo pacífico y unirá fuerzas con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, aseguró Xi.

El mandatario instó al pueblo chino de todos los grupos étnicos a permanecer unido y trabajar duro bajo el sólido liderazgo del PCCh para construir un país fuerte y avanzar en la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

Xi exigió que el Ejército Popular de Liberación (EPL) brinde apoyo estratégico para la revitalización nacional y contribuya en mayor medida a la paz y el desarrollo mundiales.

También pidió al EPL que se consolide como una fuerza de clase mundial y que salvaguarde firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial nacionales.